El ConectaBalear Manacor sorprende al Conqueridor en Valencia

El ConectaBalear Manacor sigue de dulce tras vencer al Conqueridor Valencia por 1-3. En un encuentro donde la igualdad fue la protagonista, el campeón de la Copa del Rey logró marcar las diferencias en los finales de set y cerrarlos a su favor. Los de Manacor fueron ligeramente superiores a un adversario que se apuntó el tercer set pero que fue incapaz de frenar a los de Alexis González.

Este triunfo alimenta todavía más la autoestima de los baleares, que después de haberse apuntado el torneo del KO, siguen con la ambición de mirar hacia arriba en la clasificación, ahora son cuartos, de cara al play-off por el título de Liga.

La igualdad marcó el inicio del primer set, donde se pudo ver a un Valencia empujado por su servicio y un Manacor que tiró de bloqueo. El parcial transcurrió igualado, con unos visitantes más acertados, con buena defensa, y frenando el ataque valenciano. Un error en servicio local cerró el set 23-25.

En el segundo set se vio a un Valencia más centrado en defensa y fuerte en ataque, ante un Manacor más fallón. Los visitantes se reforzaron en recepción y el tándem Nieves y Linares mantuvieron a su equipo dentro del juego. La paridad volvió a dominar en los compases finales, donde los visitantes se reforzaron en ataque y se llevaron el set 24-26.

Los locales empezaron el tercer set dominando, gracias a varias acciones en ataque que resultaron efectivas. Errores en el servicio manacorí les pasaron factura, pero supieron reaccionar con bloqueo de por medio e igualaron el set. Un parcial de 5 puntos capitaneado por Furtado fue el punto de inflexión que les dio el set 25-19.

En el cuarto set el ConectaBalear se mostró contundente ante unos locales que no terminaron de encontrar su juego. Los visitantes engrosaron el marcador con un ataque contundente, sin dar opciones de reacción a la defensa valenciana, que hizo buenas jugadas pero no fue suficiente para revertir la situación 19-25.

FICHA TÉCNICA:

CONQUERIDOR VALENCIA: De Melo R., López R., Fubes F., Monfort J., Furtado M., Bertassoni R., Gámiz A (L). También jugaron: Lima K., Monteagudo J., Huerta J.

CONECTABALEAR CV MANACOR: Díaz F., Lorente R., Romaní G., Ribas A., Nieves C., Linares J.L., Marzo H (L). También jugaron: Cairús R., Alomar M.

COLEGIADOS: Susana Trigo y Francisco Sabroso.

PARCIALES: 0-1 (23-25), 0-2 (24-26), 1-2 (25-19) 1-3 (19-25)