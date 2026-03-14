Cinco medallas para Baleares en la cuarta jornada del Nacional de natación

La representación balear volvió a completar una jornada destacada en el XXVI Campeonato de España Absoluto “Open” P50 Astralpool y XLII Campeonato de España Junior, que se disputa en Sabadell, firmando una cuarta sesión con protagonismo en finales absolutas y en las categorías de formación. La delegación isleña cerró el día con cinco medallas, gracias al oro sub-20 de Estella Tonrath, la plata y el bronce absolutos de Hugo González y las platas junior de Alejandro Rodríguez y Emily Czaja. En total, Balears ya suma dieciseis podios.

En la máxima categoría volvió a sobresalir Hugo González de Oliveira, del CN Terrassa, que firmó una nueva jornada de gran nivel con doble presencia en el podio absoluto. El nadador mallorquín fue segundo en la Final A de los 100 metros espalda, resultado que le valió la medalla de plata, y más tarde volvió a subir al cajón en los 200 metros estilos, donde terminó tercero en la Final A para colgarse la medalla de bronce.

También en la Final A brilló Estella Tonrath, del CN Terrassa, que rozó el podio absoluto en los 100 metros espalda tras finalizar en cuarta posición, aunque su actuación tuvo igualmente premio, ya que se proclamó primera sub-20, logrando así la medalla de oro en su categoría. Una vez más, la nadadora balear volvió a situarse entre las mejores del campeonato en una prueba de alto nivel competitivo.

Dos preseas en junior

Tras el protagonismo balear en las finales absolutas, la jornada dejó también dos nuevas medallas en categoría junior en los 200 metros mariposa. Alejandro Rodríguez (2009), del CN Palma, se colgó la medalla de plata en la categoría junior 17-18 años, mientras que Emily Czaja (2010), también del CN Palma, sumó otra medalla de plata en 16 años, ampliando así el balance balear de la jornada.

La presencia isleña se completó con varias actuaciones destacadas más en las finales del día. En los 200 metros mariposa, Lucía Santha (2009), del CN La Salle, concluyó sexta en la Final C, siendo además séptima de su edad. En los 100 metros libre, Beth Abad (2008), del CN Palma, fue octava en la Final C, mientras que en los 100 metros espalda Blanca Jaume (2008), de A. Master Baleares, terminó ocupando también la octava posición por edad.

En las Finales B, reservadas a los puestos del 9 al 16 absolutos, también hubo representación balear. Marcos Sánchez (2004), del CN Sabadell, compitió en la Final B de los 200 metros libre, donde finalizó en séptima posición.