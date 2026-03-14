Atletismo
Adrián Ceballos se clasifica sexto en el Mundial universitario de cross
El atleta del ADA Calvià-Vistasol firma su mejor resultado en el campeonato FISU disputado en Italia
El atleta de Marratxí Adrià Ceballos (ADA Calvià-Vistasol) ha cumplido una gran actuación en el Mundial de cross universitario FISU, al acabar en sexto lugar en el cross largo (10 km), prueba que se disputó en la localidad italiana de Cassino este sábado por la mañana.
Ceballos, que en 2024 había debutado en esta competición finalizando en la vigésimo segunda posición, en esta edición de 2026 superó sus registros al clasificarse en sexta posición con el tiempo de 31:07. El atleta que defiende los colores del club calvianer ADA Calvià-Vistasol venía de obtener la décima posición en el Campeonato de España absoluto de cross.
El siguiente clasificado español fue Jaime Migallón, que entró en séptimo lugar (31:12), y que en los Campeonatos de España absolutos le había precedido al clasificarse sexto. El tercer español fue Ciro Martín Sotos (31:19), que se clasificó decimoquinto, completando el cuarteto que puntuaba por equipos Rubén Leonardo, clasificado en decimoctava posición (31:48).
Gran jornada también para el equipo nacional de España en el cross corto (3 km), donde Martín Segurola y Alejandro Quijada fueron plata y bronce, respectivamente, para dar el título por equipos al secccoinado nacional. En dicha distancia, en categoría femenina, Claudia Corral terminó en quinto lugar.
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