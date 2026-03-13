Son Moix acogerá el España-Inglaterra rumbo al Mundial 2027

La España de las mallorquinas Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentey y Lucía Corrales jugará el próximo viernes 5 de junio en Son Moix. La selección visitará Mallorca para medirse a Inglaterra en el camino de clasificación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Femenino que se disputará en Brasil en 2027. Un partido de máximo nivel futbolístico entre dos combinados referentes en el fútbol femenino internacional y que puede ser decisivo para sellar el billete para la próxima cita mundialista.

Las campeonas del mundo y de Europa comparten el liderato del grupo A3, en el que también están Ucrania e Islandia. Tras haber ganado ambas sus dos primeras jornadas, primero se enfrentarán en Wembley el 14 de abril y después, el 5 de junio en Son Moix. Entre medias de estos dos encuentros, las de Sonia Bermúdez juegan el 18 de abril ante Ucrania en Córdoba.

El partido, correspondiente a la quinta jornada del grupo, se celebra en Palma gracias a la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol con la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), que celebra este año su centenario.

Será la segunda vez que el combinado femenino juegue en el estadio del Mallorca. La anterior fue en 2017, en un encuentro clasificatorio al Mundial de 2019 en el que España goleó por 4-0 a Austria y en el que marcaron Patri Guijarro y Virginia Torrecilla.