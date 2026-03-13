Nivel mundial en el BMComposites Trophy del RCN Palma

El Real Club Náutico de Palma acogerá este fin de semana (14 y 15 de marzo) la cuarta edición del BMComposites Trophy, una regata dirigida a regatistas senior de vela ligera que reunirá a 50 embarcaciones, cifra récord para esta competición. La prueba contará con 29 barcos de la clase OK Dinghy y 21 de Snipe.

El nivel deportivo será muy alto en ambas clases. En OK Dinghy, el cinco veces campeón del mundo Nick Craig estrenará en regata la primera unidad de esta clase construida por BMC en Mallorca. También participará el número uno del ranking mundial, Andy Davis.

El Real Club Náutico de Palma se ha convertido en la principal base española de OK Dinghy, una embarcación individual con larga tradición en el norte de Europa que fue introducida en Mallorca en 2020, durante la pandemia, por el constructor naval Javier Estarellas y el regatista y socio del club Luis Portella, quien fabricó su propio barco durante el confinamiento en el garaje de su casa.

Desde entonces, la flota no ha dejado de crecer. En noviembre de 2022, la Regata Audax Marina acogió la primera competición de OK Dinghy en el club. La concesión del Campeonato de Europa al Real Club Náutico de Palma en octubre de 2024 supuso un impulso definitivo al proyecto de implantación de la clase en España y un estímulo para la incorporación de nuevos regatistas.

El BMComposites Trophy y sus 29 participantes en OK Dinghy son un reflejo de ese crecimiento y del atractivo de un barco que se adapta al perfil del regatista senior que desea seguir navegando en vela ligera, ya sea como actividad principal o como complemento al crucero.

Cuarta edición

«Estamos encantados con la creciente popularidad de la regata. Ahora, en su cuarta edición, contamos con la mayor participación hasta la fecha. BMComposites también presentará nuestro prototipo de OK Dinghy, diseñado por nosotros mismos, que será navegado por el anterior campeón del mundo Nick Craig. Me gustaría dar las gracias a los organizadores del RCNP, dar una cálida bienvenida a todos y esperar que tengamos unas condiciones excelentes», ha asegurado Mark Branagh, director ejecutivo de BMComposites.

En la clase Snipe, con una larga tradición en Mallorca y en España, la participación también ha aumentado de forma notable. Hacía años que una regata local no reunía 21 embarcaciones de esta clase. La próxima celebración del Campeonato del Mundo de Snipe, prevista para septiembre en el Club Marítimo Mahón, está contribuyendo al dinamismo de la flota regional y ha despertado un gran interés por competir durante la temporada previa. Estará en Palma este fin de semana, entre otros, el tres veces campeón de Europa Jordi Triay, leyendas nacionales de la clase como Damián Borrás o Fernando Rita, y deportistas con un extenso palmarés internacional en otras clases, como la mallorquina María Bover.