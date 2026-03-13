Vela
Marta Cardona peleará por las medallas en el Europeo de 470 de Portugal
La regatista mallorquina afrontará las Medal Series desde la tercera posición junto a Jordi Xammar
Silvia Mas, también del CN s’Arenal, estará igualmente en la final de este sábado
La mallorquina Marta Cardona luchará este sábado por las medallas en el Campeonato de Europa de 470 mixto que se disputa en Vilamoura (Portugal). La regatista del CN s'Arenal y su compañero Jordi Xammar (RCN Barcelona) afrontarán la jornada decisiva desde la tercera posición provisional, tras completar una sólida semana de competición.
La quinta y penúltima jornada del campeonato dejó a la tripulación española plenamente instalada en la pelea por el podio después de firmar un séptimo y un tercero en las dos regatas disputadas este viernes en el campo de regatas del Algarve portugués. Con estos resultados, Xammar y Cardona, vigentes campeones del mundo y defensores del título europeo, llegan a las Medal Series con opciones reales de recortar distancias: la plata está a nueve puntos y el oro a trece.
El entrenador del equipo, Juan de la Fuente, explicó que la jornada estuvo marcada por cambios en el viento, que comenzó soplando de tierra y terminó rolando a viento de mar. “No estamos acertando del todo bien en la lectura estratégica de los lados y eso nos está obligando a navegar muchas veces en modo recuperación. Aun así, hemos hecho dos mangas muy luchadas, viniendo desde atrás y salvando el día”, señaló.
Optimismo para la Medal Race
De cara a la jornada final, el técnico se mostró optimista, ya que el formato de las Medal Series puede favorecer a la tripulación española. “Serán regatas más cortas, donde la estrategia pesa menos y ganan importancia la técnica y las salidas. Los de delante están algo lejos, pero hay opciones de recuperar y todo está muy igualado”, apuntó.
En la lucha por el podio también estará otra tripulación del equipo preolímpico español, formada por Silvia Mas (CN Arenal) y Alejandro ‘Tano’ de Maqua (CN El Balís), que también se han clasificado para las Medal Series tras firmar este viernes un noveno y un cuarto puesto.
El campeonato afrontará este sábado 14 su desenlace con la disputa de las Medal Series, reservadas a las diez mejores tripulaciones de la clasificación general, a partir de las 13:00 horas. La clasificación provisional está liderada por los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris, seguidos por los italianos Giacomo Ferrari y Alessandra Dubbini. Mientras, la mallorquina Marta Cardona buscará culminar en Vilamoura otra gran actuación internacional.
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