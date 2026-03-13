Esteban Chaves y su nuevo reto: doble vuelta alrededor de Mallorca

Rodear Mallorca en bicicleta ya es un reto exigente. Hacerlo dos veces seguidas y sin parar a dormir es el desafío que se ha marcado ahora el mallorquín Esteban Chaves, un habitual del ciclismo de ultradistancia que prepara una nueva aventura en la isla.

El plan es sencillo de explicar y complicado de ejecutar. Chaves completará primero una vuelta al perímetro de Mallorca en bicicleta de carretera, buscando avanzar con mayor rapidez por los tramos de asfalto. Sin detener el cronómetro, realizará después la transición a una bicicleta de gravel para afrontar una segunda vuelta, esta vez por caminos y pistas que siguen el contorno de la isla.

El desafío arrancará el 5 de abril y, si consigue completar el recorrido previsto, habrá cubierto unos 715 kilómetros con cerca de 11.000 metros de desnivel positivo, todo ello en formato ‘nonstop’; es decir, sin pausas para dormir. Un esfuerzo que obligará a gestionar durante muchas horas el ritmo de pedaleo, la alimentación y la navegación del recorrido. «El objetivo es llevar el límite un paso más allá de lo que logramos en octubre», apunta.

En octubre ya dio la vuelta a Mallorca

No es la primera vez que Chaves se enfrenta a un reto de este tipo en Mallorca. El pasado octubre completó la vuelta a la isla en bicicleta de montaña, un trazado de 408 kilómetros y más de 7.600 metros de desnivel que terminó tras 33 horas y 45 minutos de pedaleo casi ininterrumpido.

Aquel recorrido ya supuso un paso importante en su trayectoria dentro del ultrafondo. El ciclista mallorquín, que durante años fue conocido en la escena nocturna de la isla como disc jockey, reside actualmente en Suiza y participa con regularidad en competiciones de larga distancia.

En los últimos meses ha firmado varios resultados destacados, entre ellos el tercer puesto en la general de la Leyenda de Tartessos (a finales de enero en Huelva) y la victoria en Pedals de Foc, prueba vinculada al calendario europeo de ultramaratón de bicicleta de montaña.

La nueva propuesta alrededor de Mallorca eleva las cifras de su anterior desafío. Si logra completarla, Chaves habrá enlazado dos vueltas completas a la isla en una misma salida, alternando dos tipos de bicicleta y manteniendo el formato sin descanso que caracteriza este tipo de pruebas.