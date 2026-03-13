El escudo como símbolo de unión en la nueva campaña de la Selección Balear e IB-Red

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), junto a su patrocinador IB-Red, ha lanzado una nueva campaña de apoyo a los jugadores y jugadoras que representan a las Islas con la Selección Balear. La iniciativa tiene como pieza central un spot de 20 segundos, estrenado el pasado 7 de marzo, que pone el foco en el escudo como símbolo compartido y de unión entre las islas.

El anuncio está protagonizado por Safira Sabari, capitana de la Selección Balear sub-12, y muestra a jóvenes futbolistas como representantes del fútbol balear. La pieza busca reforzar el sentimiento de pertenencia y el respaldo a quienes compiten defendiendo los colores de Baleares.

“Hay símbolos que van más allá del deporte. Esta campaña habla de fútbol, sí, pero sobre todo habla de apoyar aquello que nos representa y de sentirnos parte de una comunidad tan privilegiada como son las Baleares”, señaló Juan Ochogavía, director adjunto de IB-Red.

Por su parte, el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Jordi Horrach, destacó el paralelismo entre el crecimiento del fútbol balear y el desarrollo tecnológico que representa la empresa patrocinadora. “El fútbol está presente en todos los pueblos y municipios de Baleares, al igual que IB-Red”, afirmó, subrayando además que esta alianza refleja el compromiso con el territorio y la voluntad de seguir creciendo junto a la sociedad balear.

Campaña más amplia de apoyo

El spot forma parte de una campaña más amplia de apoyo a las selecciones baleares, que tendrá presencia en televisión local, medios digitales, redes sociales y radios locales. El despliegue se completará con contenidos específicos para redes vinculados al orgullo de representar a las islas.

Con esta iniciativa, la FFIB e IB-Red quieren subrayar que la Selección Balear no es solo un equipo de fútbol, sino un símbolo compartido que une a personas de todas las islas.