Carla Jaume consigue la plata en el Europeo de Serbia

La luchadora mallorquina Carla Jaume (53 kg) se ha proclamado este viernes subcampeona de Europa sub-23 tras caer en la final contra la ucraniana Anastasiia Polska. La representante del Club Sa Formigueta ha hecho historia en este deporte: es la primera española que logra subir al segundo escalón del podio continental en esta exigente categoría.

Pese a no haberse podido llevar el oro a casa, el paso de la mallorquina por el campeonato europeo es todo un éxito. El año pasado, en su debut, Carla Jaume logró el tercer puesto y este año llegaba a Zrenjanin (Serbia) con la intención de superarse y de hacerse con un bote mayor. Y así lo ha hecho.

En cuartos, batió con solvencia a la bielorrusa Kseniya Kostsenich con un 12-5 y en semifinales eliminó a la rusa Ekaterina Karpushkina, considerada por muchos la favorita al título, por 5-8. Fue un combate exigente en el que Jaume tiró de defensa numantina y aguantó los momentos de empuje de su rival. Con esta trabajada victoria, la luchadora mallorquina ya certificaba el mejor resultado histórico para la delegación española en esta categoría, un logro que no pasó por alto la federación internacional, que lo destacó en sus redes sociales.

En la final por el oro, disputada este viernes a las 18:00 horas, Polska estuvo más precisa. Carla quiso llevar la iniciativa desde el principio y tratar de dominar el duelo, pero un derribo de cuatro puntos de su rival le complicó el combate, que terminó finalmente por tocado de la ucraniana (4-0), quien se hizo con su primer título como deportista sub-23.

Pese a la derrota, Carla Jaume ha demostrado ser, una vez más, una de las mejores luchadoras del continente. Esta ha sido su segunda gran final internacional y su segunda plata tras la conseguida en el Mundial sub-20 de Pontevedra 2024. Así, la mallorquina es una de las grandes esperanzas de la lucha española de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los puntos fuertes de Carla para conseguirlo seran su excelente lectura de combate y su confianza ciega en sí misma, así como sus destacables dotes atléticas.

La balear se marcha de Serbia con la cabeza muy alta y con una plata colgada del cuello que, con tan solo 22 años y todavía mucho por ofrecer, le servirá de combustible para seguir rompiendo estadísticas y cambiando la historia de la lucha española.