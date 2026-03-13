Beth Abad y Josep Castro suman dos platas para la natación balear en Sabadell

La representación balear completó otra jornada exitosa en el XXVI Campeonato de España Absoluto Open P50 Astralpool y XLII Campeonato de España Junior de Sabadell, con una tercera sesión en la que volvió a tener protagonismo en varias finales y sumar dos nuevas medallas. El día dejó como balance las platas de Beth Abad en junior y de Josep Castro en los relevos.

La principal actuación individual llegó en los 400 metros estilos, donde Beth Abad (2008), del CN Palma, firmó una gran carrera en la Final C de la categoría júnior 17-18 años, logrando una valiosa medalla de plata en la clasificación de su grupo de edad.

Además, en el 4x100 masculino, Josep Castro, con el CN Sant Andreu, contribuyó a la consecución de la medalla de plata de su equipo. Los representantes de Balears acumulan once preseas en estos Nacionales.

Otras actuaciones destacadas

En los 100 metros mariposa también hubo actuaciones destacadas del equipo balear en categoría júnior. Emily Czaja (2010), del CN Palma, fue cuarta en la categoría de 16 años y, además, firmó una mejor marca territorial de su edad con 1:02.02, mientras que Alejandro Rodríguez (2009), también del CN Palma, concluyó cuarto en la categoría de 17-18 años.

En categoría absoluta, Klara Lindvisqt (2005), del CN Palma, se quedó muy cerca del acceso a la final en los 50 metros braza tras acabar undécima, aunque no pudo disputar la Final B debido a la limitación derivada de la presencia de nadadoras extranjeras.

La jornada también dejó protagonismo balear en las pruebas de relevos. En el 4x200 libre femenino, Josha Veermer (2006), formando parte del Real Canoe, finalizó en quinta posición, mientras que Estella Tonrath (2007), con el CN Terrassa, fue cuarta.