Tres oros y dos platas para Balears en la segunda jornada del Nacional de natación

La representación balear volvió a firmar una jornada de alto nivel en el XXVI Campeonato de España Absoluto Open P50 Astralpool y XLII Campeonato de España Junior de natación, que se disputa en Sabadell, con una segunda jornada marcada por el protagonismo en las finales absolutas y un nuevo balance destacado en las pruebas junior. Se lograron cinco medallas, con los oros absolutos de Estella Tonrath y Hugo González, la plata absoluta de Josep Castro y la plata junior de Tiago del Po. Un póquer de preseas que se suma a las cuatro logradas este miércoles.

Estella Tonrath logró dos títulos este jueves en Sabadell / RFEN

Una de las referencias de la jornada volvió a ser Hugo González de Oliveira, que se proclamó campeón de España absoluto en los 200 metros espalda tras imponerse en la Final A y colgarse la medalla de oro. Junto a él también brilló Estella Tonrath, del CN Terrassa, que firmó otra actuación de máximo nivel al ganar la Final A de los 200 metros espalda, logrando la medalla de oro absoluta y siendo además la primera clasificada sub-20 de la prueba.

También en la principal final absoluta destacó Josep Castro, del CN Sant Andreu, que se subió al podio en los 50 metros libre al concluir segundo en la Final A y conseguir la medalla de plata, solo superado por Luka Hoek (CN Terrassa), que batió el récord de España en esta prueba con 21.93. Además, en la prueba absoluta de relevos, Marcos Sánchez, formando parte del CN Sabadell, fue quinto en el 4x200 libre.

Tiago del Po, del CN Felanitx, fue plata en 50 libre junior / FBN

En categoría junior volvió a llegar otra alegría para la delegación balear gracias a Tiago del Po (2010), del CN Felanitx, que firmó una gran actuación en los 50 metros libre. El nadador malllorquín fue segundo en la Final D, correspondiente a la categoría de 16 años, y logró la medalla de plata, además de establecer la mejor marca territorial de 16 años por partida doble.

En las finales B, reservadas a los puestos del 9 al 16 absolutos, también hubo presencia balear destacada. En los 200 metros espalda, Ania Cristina Buciu (2007), del CN Llucmajor, se impuso en la Final B, firmando una actuación muy sólida dentro de la categoría sub-20.

La jornada se completó con más presencia balear en las finales junior de los 200 metros espalda. Blanca Jaume (2008), de A. Master Baleares, finalizó cuarta en la Final C, mientras que Aina Tomàs (2008), del CN Palma, concluyó en séptima posición en esa misma final.