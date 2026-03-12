El Rallysprint Autoventa Manacor calienta motores para su edición 2026

El municipio de Manacor se prepara para vivir una nueva edición del Rallysprint Autoventa Manacor, una cita consolidada en el calendario automovilístico regional que este año contará con un total de 71 equipos inscritos. Tras la presentación oficial del evento, celebrada ayer en las instalaciones de Autoventa Manacor en el polígono industrial de la localidad, la organización y los patrocinadores han dado el pistoletazo de salida a los preparativos finales.

La actividad oficial arrancará este próximo viernes, 13 de marzo, con las verificaciones administrativas y técnicas. Al igual que en años anteriores, Autoventa Manacor abrirá sus instalaciones para albergar este proceso esencial, donde los vehículos participantes se someterán a los controles reglamentarios antes de enfrentarse al cronómetro.

Cartel oficial de la prueba que se celebrará el 13 y el 14 de marzo. / Autoventa Manacor

Detalles del recorrido y horarios

La competición se dividirá en dos tramos principales, exigiendo una gran destreza técnica a los equipos participantes:

• Tramo de Sant Llorenç (19.250 km): La carretera permanecerá cerrada al tráfico desde las 08:30 hasta las 15:15. El horario previsto para las tres pasadas es a las 09:30, 11:00 y 12:30.

• Tramo de Son Macià (14.930 km): El cierre del tramo tendrá lugar a las 15:45. La competición se desarrollará con pasadas a las 16:45, 18:25 y 20:10, quedando la vía abierta nuevamente a las 22:40.

Seguridad y clausura

La organización ha hecho un llamamiento especial a la responsabilidad del público, recordando la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los oficiales de prueba. Se ha insistido en la necesidad de situarse únicamente en las zonas habilitadas para el público, respetar la propiedad privada y mantener limpias las zonas de paso, garantizando así la seguridad de pilotos y espectadores.

Como broche final, una vez concluida la jornada deportiva, el evento se despedirá con una fiesta de clausura para participantes y aficionados. La celebración contará con la animación musical de DJSANXO y el servicio de catering de Call Vermell, poniendo el punto final a una intensa jornada dedicada al mundo del motor.