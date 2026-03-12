Marta Cardona afronta tercera la recta final del Europeo de 470 Mixto

La regatista Marta Cardona (CN Arenal) sigue en la lucha por las medallas en el Campeonato de Europa de 470 Mixto, que se disputa en Vilamoura (Portugal). Tras la cuarta jornada de competición, la tripulación que forma junto a Jordi Xammar (RCN Barcelona) ocupa la tercera posición de la clasificación general, manteniéndose en la pelea por el podio cuando el campeonato entra en su recta final.

La dupla catalano-balear, vigente campeona del mundo y defensora del título europeo, había comenzado la jornada como líder de la general, pero no pudo conservar esa posición después de firmar unos parciales 8-(13)-5 en las tres mangas disputadas.

El campo de regatas del Algarve portugués ofreció condiciones favorables para la competición, con vientos de intensidad media, entre 10 y 12 nudos, que permitieron completar las tres pruebas programadas de las series finales.

El entrenador del equipo, Juan de la Fuente, explicó que la jornada estuvo marcada por las decisiones estratégicas. “Ha sido un día de viento medio, muy bueno para regatear, entre 10 y 12 nudos. Estratégicamente no era un día sencillo. Algunos arriesgaron y les salió bien, mientras que nosotros planteamos una estrategia algo más conservadora. Tuvimos que ir a remolque desde el primer barlovento y después era difícil recuperar”, señaló.

Pese a ello, el técnico destacó que la tripulación sigue bien posicionada de cara al desenlace del campeonato. “Con todo, seguimos ahí, terceros, y mañana quedan dos mangas más antes de las Medal Series”, añadió.

Remontada de Silvia Mas

La jornada también dejó una actuación muy destacada de la tripulación formada por los catalanes Silvia Mas (CN Arenal) y Alejandro “Tano” de Maqua (CN El Balís). El tándem español firmó una jornada muy sólida en el grupo oro, con dos victorias en las tres mangas disputadas, lo que les permitió escalar posiciones hasta situarse quintos en la clasificación general, a solo cuatro puntos del podio.

El Campeonato de Europa de 470 Mixto afrontará este viernes su penúltima jornada, con la disputa de las dos últimas regatas de las series finales a partir de las 13:00 horas. Tras ellas quedarán definidas las diez tripulaciones que accederán a las Medal Series, previstas para el sábado, donde se decidirán definitivamente las medallas del Europeo.