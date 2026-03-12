Alemao da medio billete al Rayo a cuartos de Conference League

El Rayo Vallecano se movió como pez en el agua en la siempre complicada Turquía y se impuso por 1-3 al Samsunspor en la ida de octavos de final de la Conference League. El doblete de Alemao y el tanto de Álvaro García, sumados a las asistencias de Isi Palazón en los dos primeros goles, dejaron al equipo de Iñigo Pérez con medio billete a los cuartos, aunque la eliminatoria se cerrará en Vallecas.

El equipo de Iñigo Pérez dejó claro su plan bien temprano. En el minuto 13, Isi Palazón estrelló el balón en el poste tras una recuperación rápida en la salida de balón de los turcos. Un minuto después, la presión alta del Rayo dio sus frutos con el 0-1, obra de Alemao. La jugada nació de otra recuperación del cuadro vallecano en zona sensible, y el ‘killer’ brasileño solo tuvo que empujar con el interior de la bota un centro-chut cruzado de Isi.

Sin embargo, el Samsunspor no tardó en reaccionar. En el minuto 21, el máximo goleador de la Conference, Marius, solo necesitó un balón muerto en el área de Batalla para igualar el partido: disparo a la escuadra, con la zurda y a la media vuelta, imparable para el meta argentino.

'Prime' Alemao

Lejos de venirse abajo, el Rayo siguió con su plan y volvió a adelantarse por medio de Álvaro García, quien ganó a su par en velocidad y superó a la meta del Samsunspor con un buen disparo cruzado.

Noticias relacionadas

Tras el descanso, el partido parecía atragantado… hasta que volvió a aparecer Alemao en el minuto 78 para apuntarse su particular doblete con un misil directo a la red, firmando el 1-3 definitivo en Turquía, que significa medio billete a los cuartos de final de la Conference. Ahora, hay que rematar el trabajo en Vallecas.