La Finalissima entre España y Argentina apunta al Bernabéu

Ni Doha, ni Londres, ni Roma, ni Nueva York, ni... La Finalissima apunta finalmente al Santiago Bernabéu. El partido entre España y Argentina que tenía que disputarse en Catar el 27 de marzo está cerca de desplazarse a Madrid, tras varios días de negociaciones entre las partes implicados en buscar de un emplazamiento alternativo.

Fuentes de la RFEF no quieren dar por cerrado el acuerdo, pero reconocen que la decisión es "inminente". Argentina era en principio renuente a jugar este partido en territorio español, pero Madrid está cerca de imponerse como la mejor alternativa, dada la premura (faltan 15 días para el partido) y la indisponibilidad de otros posibles escenario.

El partido entre los vigentes campeones de la Copa América y de la Eurocopa estaba fijado desde hace tiempo en Catar, en concreto en el estadio de Lusail en el que la Argentina de Messi se proclamó campeona del mundo ante Francia en diciembre de 2022. Sin embargo, la escalada bélica en Oriente Medio ha forzado un cambio de sede. Resta por saber los detalles del acuerdo económico, que provocó la férrea resistencia de las autoridades cataríes a suspender el duelo.

Marruecos-Ecuador en el Metropolitano

Una de las cuestiones a ajustar antes de anunciar que Madrid es la nueva sede de la Finalissima tiene que ver con la seguridad. Ese mismo día se disputa en el Metropolitano un amistoso entre las selecciones de Marruecos y Ecuador, dos países con amplias comunidades en la capital madrileña.

La Finalissima, si no hay imprevistos, será la primera vez que Leo Messi y Lamine Yamal se vean las caras sobre un terreno de juego. Un duelo entre dos de las selecciones favoritas al Mundial de este verano que se veía más entusiasmo desde España que desde Argentina, dado que Scaloni prefería un rival de menos cartel para preparar la cita mundialista. Pero el dinero manda.