La Federación Balear de fútbol impulsa un congreso para combatir la violencia en el deporte

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha presentado el I Congreso “Violencia en el Deporte”, una iniciativa que nace con el objetivo de abrir un espacio de reflexión y diálogo para prevenir y combatir los comportamientos violentos en el ámbito deportivo. El proyecto se enmarca además dentro de los actos conmemorativos del centenario de la entidad.

El acto de presentación tuvo lugar en la sede de la federación y contó con la presencia del presidente de la FFIB, Jordi Horrach, y de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, además de representantes institucionales, medios de comunicación y diferentes agentes vinculados al deporte balear.

“La violencia en el deporte existe y debemos afrontarla entre todos”, subrayó Horrach durante su intervención. “El deporte, y especialmente el fútbol, debe ser un espacio de respeto, convivencia y educación en valores”. El dirigente federativo destacó además que la violencia no siempre se expresa mediante agresiones físicas, sino que con frecuencia aparece en forma de insultos, amenazas o comportamientos que deterioran el ambiente deportivo, especialmente en el fútbol base.

En este sentido, el presidente de la FFIB defendió que todos los actores implicados —federaciones, clubes, árbitros, entrenadores, familias, instituciones y medios de comunicación— tienen un papel clave para avanzar hacia un entorno deportivo más respetuoso.

El I Congreso “Violencia en el Deporte” se celebrará el jueves 9 de abril en el hotel Aubamar de Palma, a partir de las 09:30 horas, y será de acceso gratuito, con inscripción previa a través de la plataforma Entradium.

Dos mesas redondas y dos conferencias

La jornada incluirá dos mesas redondas y dos conferencias con la participación de representantes del ámbito jurídico, institucional y del deporte profesional. La primera mesa redonda, titulada “Tolerancia Cero: el Derecho como respuesta a la violencia”, abordará el papel del marco legal frente a los comportamientos violentos en el deporte, mientras que la segunda, “Fútbol profesional y violencia”, analizará la influencia del deporte profesional en el conjunto del ecosistema deportivo.

El congreso contará además con las conferencias del exboxeador profesional Jero García, conocido por su labor divulgativa y por el programa televisivo 'Hermano Mayor', y del conferenciante Emilio Duró. La jornada será inaugurada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, contará con la participación del conseller d’Esports del Govern, Jaume Bauzà, y será clausurada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Desde la FFIB destacan que este congreso pretende convertirse en un punto de encuentro para fomentar el respeto, el diálogo y la convivencia en el deporte, con la voluntad de consolidarse en futuras ediciones.