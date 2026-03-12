Cuatro medallas baleares en la primera jornada del Nacional de natación

La representación balear firmó una notable puesta en escena en la primera jornada del XXVI Campeonato de España Absoluto Open P50 Astralpool y XLII Campeonato de España Junior de natación, que se disputa en Sabadell, con protagonismo en las finales absolutas y un balance de cuatro medallas entre la categoría absoluta y la junior.

La delegación isleña cerró la jornada del miércoles con un total de cuatro preseas, gracias a la plata y el bronce absolutos de Hugo González, la plata junior de Emily Czaja y el bronce junior de Alejandro Rodríguez. Todo ello dentro de una expedición balear formada por 32 nadadores, 13 mujeres y 19 hombres, repartidos entre 11 clubes de las Illes Balears, a los que se suman además varios nadadores baleares inscritos con clubes peninsulares.

Los clubes baleares con representación en el campeonato son CN Palma, CN Voltor Balear, CN Santa Eulalia Río, CN Llucmajor, CN La Salle Palma, A. Master Baleares, CN Felanitx, CN Portus, CN Eivissa, Rafa Nadal Center Tennis Club y Club Natació Mallorca Swim.

Hugo González, con sus dos medallas en 50 mariposa y 50 espalda / R.D.

El gran nombre del día fue Hugo González de Oliveira, que volvió a situarse entre los mejores del campeonato absoluto con una doble actuación de alto nivel. El nadador balear del CN Terrassa se colgó la medalla de plata en los 50 metros mariposa, tras finalizar segundo en la Final A, y sumó además una medalla de bronce en los 50 metros espalda, donde concluyó tercero también en la Final A.

También en las finales absolutas destacó Estella Tonrath, del CN Terrassa, que logró acceder a la Final A de los 50 metros espalda, donde terminó en octava posición absoluta, siendo además la segunda clasificada sub-20 de la prueba.

Categoría junior

Tras el protagonismo balear en las finales absolutas, la jornada dejó también un balance muy positivo en categoría junior, donde llegaron dos nuevas medallas para la delegación isleña.

En los 50 metros mariposa, Emily Czaja (2010), del CN Palma, fue segunda en la Final D, correspondiente al grupo junior de 16 años, resultado que le dio la medalla de plata en su categoría. Firmó además una actuación de gran nivel al establecer la mejor marca territorial de 16 años en los 50 metros mariposa, con un tiempo de 28.01.

Alejandro Rodríguez, bronce dentro del grupo junior de 17-18 años en 50 mariposa / CN Palma

En la misma prueba, Alejandro Rodríguez (2009), también del CN Palma, finalizó tercero en la Final C, lo que se tradujo en la medalla de bronce dentro del grupo junior de 17-18 años.

En las finales B, reservadas a los puestos del 9 al 16 absolutos, también hubo presencia balear destacada. En los 50 metros mariposa, Josep Castro, del CN Sant Andreu, se impuso en la Final B y fue el mejor de esa ronda. En los 50 metros espalda, Teresa Hernández, del CN Sabadell, fue segunda en la Final B, una actuación que además le permitió concluir como tercera sub-20 de la prueba.

Noticias relacionadas

La jornada se completó con otras actuaciones destacadas del bloque balear. Blanca Jaume (2008), del A. Master Baleares, fue cuarta en la Final C de los 50 metros espalda en categoría junior 17-18 años, mientras que Beth Abad (2008), del CN Palma, logró la tercera posición en la Final C de los 400 metros libre, redondeando una sólida participación de la cantera isleña.