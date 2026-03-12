El CTD Illes Balears entra en la red estatal de tecnificación en atletismo

El Centro de Tecnificación Deportiva (CTD) Illes Balears de Palma de Mallorca ha sido incorporado al programa Team España Centros 2026 con un nuevo programa de tecnificación estatal en atletismo, según la resolución definitiva publicada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Esta calificación supone el reconocimiento oficial por parte del organismo estatal de que el centro balear cumple los requisitos técnicos, deportivos y organizativos para formar parte de la red de instalaciones destinadas a detectar, formar y acompañar a deportistas con proyección hacia el alto nivel. En la práctica, implica que el CTD podrá desarrollar un programa estructurado de preparación para atletas jóvenes o en fase de progresión, con seguimiento técnico especializado y recursos orientados a facilitar su salto a la élite.

Los programas de tecnificación estatal constituyen uno de los pilares del sistema deportivo español, ya que actúan como un eslabón intermedio entre el deporte de base y el alto rendimiento. En ellos se concentran deportistas con potencial que reciben un trabajo coordinado entre entrenadores, federaciones y centros deportivos, con el objetivo de mejorar su rendimiento y preparar su futura integración en programas de alto nivel o en centros de alto rendimiento (CAR).

Centro de referencia en las islas

La inclusión del CTD Illes Balears en este programa refuerza el papel del centro deportivo palmesano como uno de los puntos de referencia para el desarrollo del atletismo en las islas y permite integrar su actividad dentro de la red estatal impulsada por el CSD para el seguimiento y preparación de deportistas con proyección internacional.

Además del centro balear, la resolución del CSD también incorpora o actualiza programas en otros centros del país dentro de distintas modalidades deportivas, en el marco de la convocatoria destinada a clasificar y actualizar los centros y programas deportivos de tecnificación estatal y alto rendimiento para 2026.

La resolución del CSD también incorpora nuevos programas de tecnificación estatal en otros centros del país, entre ellos el CAR León para lucha libre femenina, el CTD Estadio Larrabide de Pamplona en atletismo, el CTD Catalán de Esplugues de Llobregat en pentatlón moderno y el CETD de Deportes de Invierno de Jaca en biatlón. Además, se actualizan o incorporan programas en otros centros estatales en modalidades como piragüismo sprint, taekwondo, vela, billar-carambola, remo de mar, tenis de mesa adaptado, boccia o atletismo para deportistas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido.