Lucha
Carla Jaume peleará por el oro en el Europeo sub-23 de lucha en Serbia
La deportista mallorquina del club Sa Formigueta alcanza la final tras imponerse a la rusa Karpushina
La mallorquina Carla Jaume disputará la final del Campeonato de Europa sub-23 de luchas olímpicas, que se celebra en la ciudad serbia de Zrenjanin hasta este domingo, después de firmar una brillante actuación en la categoría de 53 kilos. La deportista del Club Sa Formigueta peleará por la medalla de oro, confirmando su progresión en el panorama internacional en las dos últimas temporadas.
El torneo reúne a algunas de las mejores promesas del continente en el pabellón Kristalna Dvorana, escenario de una cita que durante esta semana se ha convertido en el epicentro europeo de las luchas olímpicas.
Carla Jaume llegó a Serbia con el objetivo de volver a subir al podio y lo ha conseguido tras superar con solvencia sus compromisos. En cuartos de final se impuso con autoridad a Kseniya Kostsenich (Bielorrusia), por 12-5, y posteriormente logró el pase a la final tras derrotar a la rusa Ekaterina Karpushina por 8-5 en un combate muy exigente.
Para la luchadora mallorquina se trata de su segunda final en un gran campeonato internacional, un nuevo paso en una trayectoria ascendente. En septiembre de 2024 conquistó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo sub-20 disputado en Pontevedra, mientras que en octubre de 2025 logró una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo sub-23 celebrado en Novi Sad (Serbia).
Carla Jaume tendrá ahora la oportunidad de luchar por el título continental, consolidándose como una de las grandes promesas españolas de la lucha libre femenina.
