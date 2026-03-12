El Atlético se alía con Netflix: Griezmann, Koke y Lookman, los nuevos Peaky Blinders

Los Peaky Blinders llegan al Metropolitano. De forma literal. El Atlético de Madrid confirmó este miércoles un acuerdo con Netflix para promocionar la película 'El Hombre Inmortal' que se estrena este mes de marzo y que se erige como una secuela de la famosa serie 'Peaky Blinders'.

Una alianza estratégica que permite al club rojiblanco entrar en una nueva dimensión. El primero de los actos preparados durante la semana fue la presentación del vídeo promocional de la película con la participación de cinco futbolistas del Atlético ejerciendo de actores.

Bajo el lema 'Coraje y Corazón', dos términos que definen la filosofía colchonera, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, Koke, Giménez y Lookman se trasladan hacia un Riyadh Air Metropolitano transformado en la Birmingham de los años 30.

En el marco de la misma iniciativa, la previa del próximo encuentro frente al Getafe (sábado, 14 de marzo) contará con todo tipo de actividades relacionadas con la película. La expedición rojiblanca llegará al estadio escoltada por un grupo de Peaky Blinders para "garantizar su seguridad", convirtiendo el feudo rojiblanco en una taberna Garrison y ofreciendo al descanso un espectáculo para todos los aficionados.

Los jugadores del Atlético, protagonistas del vídeo promocional / ATLÉTICO

El comunicado del Atlético de Madrid

"El Atlético de Madrid y Netflix han cerrado una alianza estratégica para promocionar uno de sus grandes estrenos en 2026: ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’, la película que expande el universo de la aclamada serie. Los valores del Atlético de Madrid, la pasión de nuestra afición y las posibilidades técnicas del Riyadh Air Metropolitano, uno de los recintos deportivos más modernos del mundo, han permitido que la empresa estadounidense de entretenimiento vía streaming desembarque en el mundo del fútbol en España a través de nuestra entidad.

Como parte de la colaboración, Koke, Giménez, Griezmann, Sørloth y Lookman han participado en el rodaje de un cortometraje ambientado en el universo ‘Peaky Blinders’, el cual puede disfrutarse tanto en los canales del club como en los de Netflix.

El partido frente al Getafe será el momento cumbre de nuestra colaboración con Netflix para el lanzamiento de ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’. Por un lado, nuestros aficionados podrán disfrutar de grandes sorpresas relacionadas con la familia Shelby en las horas previas al partido en la Fan Zone del Riyadh Air Metropolitano. Por el otro, nuestro primer equipo llegará a nuestro estadio acompañado por vehículos de época y un nutrido grupo de representantes de la banda de la familia Shelby. En el descanso del partido, todos los atléticos que hayan asistido al partido disfrutarán de un show sorpresa en el terreno de juego, compuesto por un espectacular juego de luces y sonido y muchos Peaky Blinders.

Noticias relacionadas

Además de estas acciones, los palcos 18 y 19 del anillo VIP del Riyadh Air Metropolitano se convertirán en una máquina del tiempo para viajar hasta la Birmingham de principios del siglo XX y convertirse en ‘The Garrison Pub’, un espacio único ambientado en el universo 'Peaky Blinders'".