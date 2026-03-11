El Sofía, ejemplo de paridad en la vela olímpica

El ciclo de París 2024 hizo historia al incorporar la paridad de género en la vela de clases olímpicas. Por primera vez, cuatro de las disciplinas designadas por el COI fueron femeninas, cuatro masculinas y dos mixtas, garantizando que el 50% de las medallas repartidas colgaran del cuello de mujeres regatistas. Del 27 de marzo al 4 de abril, la bahía de Palma replicará este formato en la 55 edición del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels, la primera prueba puntuable para el Sailing Grand Slam 2025. La bahía de Palma reunirá a las categorías femeninas 49erFX, ILCA 6, iQFOiL Women y Formula Kite Women; las masculinas 49er, ILCA 7, iQFOiL Men y Formula Kite Men; y las mixtas 470 Mixed y Nacra 17.

Mujeres en el 46% de la flota

A falta de tres semanas para el inicio de la competición, el listado provisional de inscritos no deja de aumentar. De momento, 895 equipos y 1155 regatistas de 59 países ya han oficializado su intención de competir por la 55ª edición del Sofía. El listado incluye a 471 mujeres de 48 nacionalidades, el 40,7% del total de participantes, y habrá tripulantes femeninas en 412 equipos, el 46% de la flota. Por categorías, hay 118 inscritas en 49erFX, 145 en ILCA 6, 72 en iQFOiL Women, 31 en Formula Kite Women, 61 en 470 Mixed y 43 en Nacra 17.

Para saber más sobre la presencia femenina en el Sofía, la mallorquina Marta Cardona, que a sus 20 años fue elegida Youth World Sailor of the Year 2025 (mejor regatista joven del mundo 2025) por World Sailing, hace un pequeño repaso de su trayectoria y explica lo que supone para ella competir en casa.

Una trayectoria excepcional

“No es sólo una gran regatista con una trayectoria increíble desde pequeña, sino que es sobretodo una persona excepcional, generosa y luchadora”. Así define a Marta Cardona la presidenta de la Federación Balear de Vela (FBV), Cati Darder. “Seguro que su ejemplo sirve para que los regatistas de baleares vean en la trayectoria de Marta un camino del que aprender para conseguir sus objetivos”.

Tras proclamarse campeona de Europa y del mundo en clase 420 con María Perelló, Cardona debutó en 470 Mixed junto al barcelonés Jordi Xammar durante la pasada edición del Sofía, en abril de 2025. En mayo ya eran campeones de Europa; en junio, campeones del mundo. Apenas llevan un año juntos, y ya son el equipo a batir. “Nunca había navegado con ningún chico, pero la verdad es que la experiencia es súper buena”, reconoce Marta. “Creo que los dos podemos aportar muchas cosas, es una muy buena combinación, hay mucha confianza y el trabajo en equipo es muy bueno”.

Pese a su meteórica carrera con sólo 20 años, explica que no hay más magia que el trabajo y la ilusión: “Tengo una trayectoria de lo más normal. Vengo de un club cerca de casa, de una familia sin tradición en la vela,… Sólo he sido una niña con muchas ganas, mucha motivación, con un trabajo muy constante, que ha luchado por su objetivos”.

Y ser mujer no ha condicionado su carrera: “La vela es un deporte muy inclusivo, y el hecho de ser mujer no me ha influido de ninguna manera. Tengo la suerte de haber crecido en un club (el CN s'Arenal) que siempre nos han tratado a todos por igual, desde Optimist a 420 y ahora en vela olímpica. Y en clase mixta también tenemos un trato igual hombres y mujeres”.

Le gustaría que el título de Mejor Regatista del Mundo sirviera para motivar a otras chicas: “Fue muy importante para mí. Estuve muy ilusionada, pero al final no ha cambiado nada, sigo siendo la misma, con los mismos objetivos y el mismo trabajo. Si eso ayuda a ser una inspiración para otras, pues un orgullo; ojalá lo sea”.

“A una chica que quiera empezar a navegar, le diría que no tenga miedo, que la vela es un deporte muy divertido y que aproveche cualquier oportunidad para salir al agua. Sobre todo, que disfrute del mar y que aprenda mucho, pregunte mucho y que no se compare con nadie. Es un deporte que aporta cosas para toda la vida”.

Mallorca y el Sofía

En el 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels, Marta competirá en casa. La bahía de Palma es donde aprendió a navegar, y la flota de 470 Mixed tendrá base en su club. “Ser mallorquina ha sido un privilegio. Me siento muy agradecida por ser de aquí, por poder disfrutar navegando en casa y por tener regatas como el Sofía”.

“Desde bien pequeña, me volvía loca por salir a ver el Sofía, ya sea en el barco del Comité, en una lancha,… Donde fuera. Salíamos a ver a nuestros referentes del momento: a Hannah Mills en el 470, o a las brasileñas Kahena y Martina en FX, a Paula Barceló y a Támara Echegoyen. Tener esta regata en casa y poder ver a las grandes estrellas de la vela inspira a las futuras generaciones, es todo un orgullo”. Ahora le toca a ella ser una de esas referentes e inspirar a las futuras generaciones de la vela.

Y ya que se habla de futuro, ¿cómo imagina Marta Cardona el suyo?: “Ojalá pueda seguir viviendo al máximo de la vela, disfrutar y seguir creciendo como persona. Es mi pasión. Y espero haber cumplido los sueños, haber ido a un par de Juegos Olímpicos, ojalá haber ganado una medalla… Me gustaría competir en la America’s Cup de mujeres, ojalá también subirme a un F50… No sé… ¡A ver dónde nos lleva la vida!”.

De momento, Cardona y Xammar defienden estos días su corona de campeones de Europa de 470 Mixed en aguas de Vilamoura (Portugal). De allí, directos a Mallorca para competir en su segundo Sofía como equipo y seguir sumando horas de preparación de cara a su objetivo de Los Ángeles 2028. Serán los primeros Juegos en el listado de sueños de Marta.