La resistencia del Palmer Basket es insuficiente ante el Hestia Menorca

El Palmer Basket no pudo aguantar las embestidas del Hestia Menorca en el derbi balear y cayó en Bintaufa (89-74), con la ausencia de Phil Scrubb, que se cayó del partido a última hora al estar a punto de convertirse en padre.

Los primeros minutos del equipo de Juani Díez continuaron la tónica de las últimas jornadas, sosteniéndose en un Duda Sanadze muy acertado, mientras que los locales brillaron con Jalen Cone y Édgar Vicedo.

La igualdad se mantuvo en el segundo periodo, donde empezaron a aparecer más actores del conjunto menorquín, complicando las opciones de triunfo de Palmer, aunque se marcharon al descanso solo cinco puntos abajo (48-43).

Fue en el tercer periodo cuando se abrió la brecha. Adams Sola se sumó a la fiesta anotadora, mientras que Joan Feliu emergía como un rayo de esperanza para Palmer, aunque ya desde la distancia en el electrónico (74-61).

El último cuarto fue un querer y no poder para los mallorquines, incapaces de frenar la pólvora desenfundada del equipo de Javi Zamora durante toda la noche.

El triunfo permite a Hestia Menorca mantener su buena dinámica, situándose con 13 triunfos e instalados en posiciones de Playoffs, mientras que Palmer Basket se mantiene igual que antes de la jornada, aprovechando las derrotas de sus rivales directos.