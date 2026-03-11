La flota TP52 cobra protagonismo en la Sandberg PalmaVela

La flota TP52 cobra, de nuevo, un papel protagonista en la Sandberg PalmaVela, que se disputará entre el 25 de abril y el 4 de mayo en la que será una de las primeras grandes concentraciones europeas de grandes esloras y flotas internacionales de la temporada. Una decena de unidades de este modelo ya están inscritas en dos clases diferentes. Por un lado, la clase TP52, reservada para los barcos con licencia de las 52 Super Series, que compiten en tiempo real; y por otro, los inscritos en ORC 0, con las evoluciones necesarias para mantener su competitividad en esta clase en tiempo compensado.

“Para nosotros es una gran satisfacción ver cómo la flota TP52 vuelve a tener protagonismo. Hablamos de una de las clases más espectaculares, competitivas y prestigiosas de la vela internacional, y contar ya con una decena de unidades inscritas refuerza el atractivo deportivo y el posicionamiento de la regata en el calendario europeo de máximo nivel”, explica Manu Fraga, director del Real Club Náutico de Palma.

Cuando todavía faltan dos semanas para la fecha límite de inscripción bonificada, fijada para el 23 de marzo, la Sandberg PalmaVela ya supera las cifras de inscritos registradas a comienzos de marzo en ediciones anteriores. La regata suma actualmente 106 equipos inscritos entre sus dos actos: La Larga, con siete países representados, y la Multiclase, que ya cuenta con banderas de 12 naciones en la lista de participantes.

Además de los TP52, otras clases como ORC, tanto en tripulación completa como en A2, ya registran cifras destacadas de participación, con 28 unidades en La Larga y 33 equipos en la Multiclase.

Los monotipos, como los Flying Fifteen y los Dragon, suman ya 17 unidades, mientras que la clase Espíritu de Tradición cuenta con otros siete barcos inscritos. Todo ello refuerza el objetivo de la Sandberg PalmaVela de consolidarse como una gran expresión de la vela de competición en Europa.