El Fibwi Mallorca cae en la orilla contra el HLA Alicante

El Fibwi Mallorca cayó tras dos prórrogas ante el HLA Alicante (102-104) en uno de los mejores partidos de la temporada de la Primera FEB que estuvo ganado para los dos equipos, pero se decantó hacia el bando visitante en los segundos finales.

El duelo transcurrió, en gran parte, inmerso en un intercambio de golpes donde las defensas brillaron por su ausencia y Osvaldas Matulionis volvió a brillar, tal y como ha acostumbrado a hacer este curso en las jornadas intersemanales.

La primera ventaja importante del partido fue para el Lucentum Alicante, que a mediados del segundo cuarto aprovechó varias pérdidas evitables de los locales para llegar a tener once puntos de ventaja al descanso (31-42).

La reacción no tardaría en llegar de los de Pablo Cano, subidos a las espaldas de un Pedro Bombino que recordó a la versión arrolladora de principios de temporada. Sus 23 puntos fueron una respuesta efectiva a Kevin Larsen, quien se marchó de Son Moix con un doble doble de otros 23 puntos y 14 rebotes.

Otro protagonista de la noche fue Brian Vázquez, que se soltó también en el segundo tiempo para anotar 19 puntos que permitieron a los mallorquines irse al último cuarto tan solo a cuatro puntos de distancia (57-61).

En el periodo final, el Fibwi Mallorca se convirtió en un vendaval para sus rivales, que fueron incapaces de frenar a Matulionis, Brian, Bombino y Capalbo, que se sumó a la fiesta con 25 puntos, aunque Alicante todavía tenía la última palabra.

Cuando parecía decantado el partido a favor de los insulares, varios tiros libres consecutivos de Alicante, los últimos debido a un rebote ofensivo concedido por Bombino, llevaron el choque a la prórroga (86-86).

La prórroga fue un cúmulo de emociones, donde el que parecía tomar la iniciativa fue el elenco alicantino, pero una canasta del base uruguayo del Fibwi Mallorca mandaría el encuentro a la segunda tanda del tiempo extra.

En los cinco minutos finales, dos triples de Larsen y Mike Torres fueron una losa muy grande que pudo levantar el base uruguayo de los locales en la jugada final, pero un mal pase cerró la victoria alicantina y significa la quinta derrota consecutiva de los baleares.