El Palmer aspira a sumar en Menorca su tercera victoria seguida

El Palmer Basket mide sus fuerzas frente al Hestia Menorca este miércoles a las 20:30 horas en un desplazamiento exigente con la ilusión de lograr su tercera victoria consecutiva. El conjunto turquesa derrotó al Cartagena y al Tizona Burgos en dos encuentros en los que superó los 80 puntos y mostró solidez defensiva.

El Hestia Menorca es un equipo con buen rendimiento en el perímetro. El conjunto dirigido por Javier Zamora cuenta con varias opciones en el juego exterior. El rival ocupa el quinto puesto entre los equipos con mayor porcentaje de acierto en tiros de dos puntos, con un 54,6 %.

El equipo promedia 82,4 puntos por partido y ronda el 35 % de acierto en triples. Spencer Littleson, con 16,7 puntos de media, es el máximo anotador de la competición. En defensa, el conjunto menorquín limita a sus rivales a menos de 78 puntos por encuentro.

«Tenemos que mantener nuestra línea y partir desde la defensa; esa debe ser nuestra filosofía. Estamos en un momento de confianza; la victoria refuerza y es fruto del trabajo», dijo el técnico Juan Ignacio Díez de Acharán. Sobre el rival, el argentino comentó: «Menorca llega en una buena dinámica y tiene varios jugadores con capacidad anotadora».