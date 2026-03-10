El Fibwi Mallorca busca ante el HLA Alicante volver a sonreír

El Fibwi Mallorca afronta este miércoles a las 20 horas el segundo de sus dos partidos seguidos en casa con el reto de romper su racha de cuatro derrotas consecutivas. El equipo de Pablo Cano recibe en el Palau de Son Moix al HLA Alicante en un partido en el que los locales quieren revertir su dinámica para sumar la que sería su décima victoria del curso.

Tras el partido del pasado domingo en el que el conjunto isleño cayó ante el Grupo Alega Cantabria, la plantilla palmesana se ha centrado en recuperarse de cara al partido ante un HLA Alicante muy renovado, con varias incorporaciones que han elevado el nivel del equipo, que llegará a la isla dispuesto a sumar la victoria tras la positiva imagen ofrecida en casa del líder Leyma Coruña.

«Estamos muy motivados por todo lo que venimos haciendo bien durante el año. La plantilla de ellos se ha renovado incorporando a jugadores de mucho nivel y es un equipo que va a aspirar a cosas importantes y que tiene las cosas muy claras y sabe encontrar sus vías de anotación. Todo esto es una motivación muy grande para jugar nuestro partido y plantear nuestra revancha personal por lo que vienen siendo estos últimos partidos, pero también con la calma de saber quiénes somos y el gran trabajo que venimos haciendo y ese es el sentir del grupo, de los jugadores. Estamos totalmente orgullosos y convencidos del trabajo que venimos haciendo», comentó este martes Pablo Cano en la rueda de prensa previa al encuentro.

Confianza

El entrenador uruguayo subrayaba también los mensajes enviados por algunos jugadores del plantel tras el encuentro ante el Grupo Alega Cantabria en una reunión llevada a cabo por el plantel el pasado lunes. «El equipo está muy bien. Veo a los jugadores de forma espectacular como los veía muy bien cuando ganábamos consecutivamente. Cuando se ganó de esa manera los jugadores no se crecieron. Ellos detectan algunas cosas que pueden hacer mejor de manera colectiva y ayer uno de los jugadores decía ‘es sólo un poquito más. Lo estamos haciendo bien y lo vamos haciendo muy bien durante la semana y es sólo un poquito más», subrayó convencido.

En cuanto al rival, Cano se mostró convencido del gran nivel del adversario. «Nos vamos a encontrar al mejor Alicante de toda la liga. Va a ser un rival prácticamente diferente al que nos enfrentamos en la primera vuelta. Es un equipo que controla el juego. Haremos cosas para que ese control pase a nuestro lado y podamos implantar la fisicidad que nos sirve, con ideas claras y sencillas y confiando mucho en nuestro juego colectivo», finalizó.