El Palma Futsal quiere la cuarta Champions: los tres rivales que pueden frenar su reinado en Europa

La historia de amor entre el Illes Balears Palma Futsal y la UEFA Futsal Champions League sumó este viernes un nuevo capítulo dorado. Pese a la derrota por la mínima en Letonia ante el Riga Futsal (1-0), la renta obtenida en el fortín de Son Moix (7-4) fue suficiente para que el conjunto mallorquín certificara su presencia entre los cuatro mejores equipos de Europa por cuarta temporada consecutiva. Un registro que sitúa al club en el olimpo del parquet, igualando las gestas de gigantes históricos como el Barça, Inter, Dinamo Moskva o Sporting de Portugal.

En el horizonte, del 8 al 10 de mayo, ya asoma Pesaro, el escenario donde los baleares se medirán a los mejores del continente. El Etoile Lavalloise francés, la gran revelación; el Jimbee Cartagena, en un duelo con aroma a revancha tras la final de la Supercopa de España; y el siempre temible Sporting CP portugués serán los obstáculos entre el Palma Futsal y la gloria eterna. La leyenda continúa.

El Illes Balears Palma Futsal celebra la clasificación en Riga. / Palma Futsal

Jimbee Cartagena.

Si hay un equipo que conoce a la perfección al Palma Futsal, ese es el Jimbee Cartagena. Nunca se han cruzado en la Champions, pero el azar del sorteo podría obligar a ambos conjuntos a trasladar su rivalidad nacional al escenario europeo.

Pese a ser su segunda participación en la máxima competición continental, el conjunto cartagenero ha demostrado una madurez competitiva notable. Al igual que el Palma en sus dos primeras ediciones, han hecho pleno: dos participaciones y dos presencias en la Final Four. En su debut la temporada pasada ya se colgaron el bronce y llegan a esta cita tras proclamarse campeones de su tercera Supercopa de España consecutiva el pasado enero, precisamente venciendo a los mallorquines (5-2) en una prórroga de infarto en Son Moix.

El Jimbee Cartagena ostenta además un registro que nadie más presenta en esta edición: es el único equipo que llega a la Final Four sin conocer la derrota. Su trayectoria esta temporada ha sido impecable. En la ronda principal lideraron el Grupo 1 disputado en Gliwice con autoridad, goleando al Kauno Žalgiris (5-0) y al Sporting Anderlecht (4-0), antes de cerrar la fase con un empate ante el anfitrión Piast Gliwice (0-0). En los octavos de final arrollaron al Luxol St. Andrews con un contundente global de 14-2, incluyendo un espectacular 1-9 en la ida. Ya en cuartos de final ejecutaron su particular venganza ante el Kairat Almaty, el equipo que les privó de la final en 2025. Los de Duda se impusieron con un global de 9-5, sellando el pase con un 7-4 en casa que confirmó que este año tienen la corona europea entre ceja y ceja.

Etoile Lavalloise.

El Etoile Lavalloise se ha consolidado como la gran realidad del fútbol sala francés y un nombre que ya no resulta extraño para la afición mallorquina. El Palma Futsal y los galos se vieron las caras el pasado mes de octubre en el Palau Municipal d’Esports Son Moix durante la Main Round. En aquel encuentro, los de Antonio Vadillo tuvieron que sudar para llevarse los tres puntos, logrando una victoria por la mínima (1-2) que ya avisaba del enorme potencial competitivo del campeón francés.

Hay un dato estadístico que habla por sí solo del nivel mostrado por estos dos equipos: el Grupo 2 de la Main Round, formado por Palma, Lavalloise, Semey y Chrudim, es el único de toda la competición que ha conseguido clasificar a dos de sus integrantes para esta Final Four de Pésaro. Una prueba irrefutable de que mallorquines y franceses han sobrevivido a la ruta más exigente del torneo.

Esta será la primera participación del Etoile Lavalloise en una Final Four de la UEFA Futsal Champions League. El conjunto francés se ha convertido además en el primer equipo del país que alcanza las semifinales de la competición por méritos deportivos. El ACCS ya había logrado clasificarse para la edición de 2020/21, pero lo hizo gracias a la reestructuración del torneo tras la expulsión de los clubes rusos.

En la ronda principal finalizaron segundos del grupo disputado en Palma tras caer ante los baleares, pero reaccionaron con victorias clave frente al Semey (4-3) y el Chrudim (6-1). En octavos de final mostraron una solvencia absoluta ante el Hjørring danés, al que eliminaron con un global de 11-5 tras dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria en la ida (1-4). Ya en cuartos de final, en un duelo de altísima tensión, volvieron a enfrentarse al Semey kazajo, con Marcelo y Bruno Gomes, ex del Palma. Los franceses demostraron su jerarquía remontando y ganando ambos partidos para cerrar la eliminatoria con un global de 8-6.

Sporting CP.

Hablar del Sporting Clube de Portugal es hablar de la aristocracia del fútbol sala europeo. El conjunto luso aterriza en la Final Four de Pesaro triturando todos los registros históricos: esta será su decimotercera participación en una fase final, un récord absoluto en la competición. Además, encadenan seis temporadas entre los cuatro mejores, superando la anterior marca histórica que ostentaba el Barça.

Sin embargo, los récords del Sporting se han topado en los últimos años con un muro insalvable: el Palma Futsal. Los precedentes recientes son patrimonio vivo del club de Ciutat. El primero tuvo lugar en la inolvidable final de 2023 en el Velòdrom Illes Balears, donde tras un empate agónico (1-1), Luan Muller detuvo el penalti a Pany Varela y Mario Rivillos certificó el primer entorchado europeo.

El segundo episodio se vivió el año pasado en Le Mans, donde el Palma firmó una auténtica ‘master class’ táctica de Antonio Vadillo para desactivar al campeón portugués con un contundente 0-3 que selló el pase a la final que acabaría en la tercera corona.

Con dos títulos en sus vitrinas (2019 y 2021) y una colección de cinco subcampeonatos, el Sporting llega con sed de revancha tras dos años consecutivos quedando fuera del podio. Su camino esta temporada ha sido una demostración de su enorme potencial ofensivo. En la ronda principal arrasaron en el Grupo 4 con goleadas históricas, incluyendo un contundente 19-1 al Prishtina, un 7-2 al Kairat Almaty y un 4-0 frente al Novo Vrijeme Makarska. En octavos de final no dieron opción al AEK Futsal griego, al que eliminaron con un global de 19-3. En cuartos de final, en el gran derbi lisboeta, sufrieron pero terminaron remontando ante el Benfica, cayendo en la ida (4-3) pero sentenciando en casa, en el pabellón João Rocha, con un espectacular 7-4 que cerró la eliminatoria con un global de 10-8.

Con el análisis sobre la mesa, el escenario está listo. El Palma Futsal viajará a Italia con la vitola de campeón y el respeto de todo el continente. El sorteo del próximo 17 de marzo definirá si el Palma se enfrentará en semifinales a la ambición del Jimbee Cartagena, la frescura del Etoile Lavalloise o la experiencia herida del Sporting CP.

Cuatro equipos, un solo trono y un Palma Futsal que quiere seguir demostrando que, en Europa, la corona tiene dueño y es mallorquín. La cuenta atrás para la cuarta ha comenzado.