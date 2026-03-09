Bàsquet +40 celebra diez años con un torneo nacional en Sa Pobla

La asociación Bàsquet +40 conmemorará su décimo aniversario con la organización de un torneo nacional de baloncesto en Sa Pobla, una cita que reunirá a 30 equipos y más de 350 jugadoras llegadas de distintos puntos de España. El evento se disputará los días 13 y 14 de marzo en el Pavelló Municipal de Sa Pobla.

El proyecto, sin ánimo de lucro, nació con la idea de recuperar la práctica del baloncesto en edad adulta y mantener vivo el sentimiento de equipo entre mujeres de más de 40 años. Actualmente, Bàsquet +40 cuenta con más de 250 deportistas en Baleares y se estructura en 13 equipos en Mallorca y tres en Menorca, con un objetivo claro: fomentar la salud, los vínculos y la autoestima a través del deporte.

Compromiso social

Más allá de la competición, el torneo quiere reforzar el componente de convivencia y compromiso social que define a la entidad. Además de los partidos, se prevén actividades paralelas para dar visibilidad a causas como la lucha contra el cáncer, la igualdad de oportunidades y la violencia de género.

La organización cuenta con el apoyo del Ajuntament de Sa Pobla y del Club de Bàsquet Sa Pobla, que han cedido las instalaciones, y busca también la implicación del comercio local para generar un intercambio que beneficie tanto al deporte femenino como al tejido social del municipio. Tras las jornadas deportivas, las participantes compartirán una cena y una fiesta final.

Al margen del torneo que se disputará esta semana, Bàsquet +40 mantiene una agenda estable de actividades con entrenamientos semanales y partidos mensuales, además de citas deportivas como el All-Star Mallorca/Menorca, torneos interislas y nacionales, así como colaboraciones con entidades sociales.