Víctor Piña logra el bronce en peso en el Campeonato de España sub-16

El atleta Víctor Piña (ADA Calvià) conquistó la medalla de bronce en lanzamiento de peso en el Campeonato de España sub-16 de atletismo en pista cubierta, disputado en el pabellón Carlos Gil de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela (Salamanca). También destacó la menorquina Cloe Morente, que logró la tercera posición en salto de altura con un mejor intento de 1,62 metros.

Víctor Piña, nieto del legendario Antonio Piña Florit, subió al podio con un lanzamiento de 14,68 metros, quedándose a solo cuatro centímetros de la medalla de plata. Su entrenador, Alberto Quiñones, confía en que el atleta pueda mostrar su mejor versión en los campeonatos de verano.

Víctor Piña, con su medalla lograda en Salamanca / P. B.

Otros resultados

Por su parte, Daniel Otto Arndt (Pegasus), entrenado por el campeón de España José Ángel Pinedo, finalizó en cuarta posición con un registro de 14,48 metros, lo que evidencia un prometedor relevo generacional en la especialidad.

En salto de altura, el binissalemer Sergi Reus (AZ Sports Binissalem) firmó una gran actuación al terminar quinto con un salto de 1,75 metros, que supone su mejor marca personal en pista cubierta. El atleta todavía cuenta con un amplio margen de mejora si continúa el trabajo bajo la dirección de Alfonso Botella.

También destacó el excelente debut de Jia Wuang (Pegasus) en unos campeonatos nacionales. El atleta, entrenado por Juan José Lobo, logró una meritoria quinta posición con un tiempo de 1:26.57, que además supone su mejor marca personal. En las semifinales había registrado 1:26.67.

En 60 metros lisos, Martí Chaves (AZ Sports Binissalem) compitió en las eliminatorias, donde firmó un tiempo de 7.48.

Por su parte, María Matamalas (Joan Capó Felanitx) registró 7.86 en las eliminatorias de los 60 metros lisos y posteriormente fue quinta en semifinales con 7.90.

Finalmente, María Macías (ADA Calvià) participó en los 600 metros lisos, donde marcó 1:42.15, aunque no logró clasificarse para la siguiente ronda.