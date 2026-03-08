Roberto Ledesma y Rafael García, líderes de la ‘Challenge de Primavera’

El menorquín Roberto Ledesma, del equipo Es Port de Ciutadella junto con Rafael García, del Bicicletas Caldentey son los dos primeros líderes de la “Challenge de Primavera 2026” que se inició en la mañana de ayer en Sa Ràpita con la disputa del Trofeo Joan Serra. Esta competición por etapas se completa el próximo fin de semana con la celebración del Trofeo Ses Salines el sábado y el Trofeo Miquel Mas programado para el domingo en Manacor. Todo ello bajo la organización de la UC Blahi.

Los ciclistas de primer y segundo nivel completaron 92,5 kilómetros con un total de 142 participantes. Prueba que se resolvió en un sprint masivo entre los integrantes del grupo cabecero de 120 unidades donde Roberto Ledesma superó a Nicolás Zippan, David López, Félix Gross y Joan Roca.

El mismo líder se enfundó también el maillot de la general de la montaña empatado a tres puntos con Román Locher y Tomàs Majarón. El mismo líder comanda la general de metas volantes por delante de Marc Roca y David López.

La prueba para cadetes, féminas y ciclistas de tercera categoría se disputó a la distancia de 55,5 kilómetros con 96 contendientes. Carrera que también se decidió en el sprint final entre los 77 componentes del grupo cabecero donde Rafael García superó a Pablo Sebastián, José Porcel, Toni Abraham y Miguel Biedma.

Destacar la sexta plaza de Frank Brunot que ha vuelto a su nivel habitual después del grave accidente que padeció la pasada temporada en el velódromo de Son Moix.

En cuanto a las féminas, la mejor fue Carla Pérez (10ª) por delante de Maria Rodríguez (11ª) y Maria Elisa Cardenas (35ª) con Mireia Escobar como mejor fémina; todas con el mismo tiempo que el ganador. La clasificación para los cadetes se resolvió a favor de Nino Fernández seguido de Martí Torrens y Miquel Morlà. El maillot de la montaña fue para Iván Ruiz mientras que el de las metas volantes fue para Miquel Morlà.