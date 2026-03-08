El Poblense refuerza su segunda posición en Lleida

El Poblense sumó tres puntos de enorme valor tras imponerse 1-2 al Atlètic Lleida. El conjunto dirigido por Óscar Troya, segundo clasificado de la tabla, firmó un triunfo trabajado ante un rival que pelea por salir de la zona de descenso y que apretó hasta el final.

El partido comenzó de la mejor manera para los mallorquines. Apenas se habían disputado siete minutos cuando Peñafort adelantó al Poblense (0-1). El Atlètic Lleida intentó reaccionar tras el gol y pasó a tener más control del balón, aunque sin lograr generar ocasiones claras de peligro sobre la portería defendida por Sabater.

Mientras tanto, el Poblense se mostró muy efectivo. En el minuto 24, Prohens amplió la ventaja (0-2) y puso el partido muy de cara para su equipo. A partir de ahí, el conjunto de Óscar Troya defendió con orden y sin sobresaltos, tratando además de sorprender en alguna contra.

Los locales creyeron recortar distancias en el minuto 33, pero el gol de Boris fue anulado por fuera de juego, lo que permitió al Poblense mantener su renta en el descanso.

Segunda parte

Tras la reanudación, el Atlètic Lleida salió decidido a buscar la portería de Sabater, incrementando su presión. El empuje local tuvo premio en el minuto 65, cuando Boris marcó el 1-2, metiendo de nuevo a su equipo en el partido.

En los minutos posteriores el Poblense pasó por algunos apuros, con un Atlètic Lleida buscando el empate. Sin embargo, el conjunto mallorquín supo defender su ventaja con solidez, cerrando cualquier acceso a su portería.

El marcador ya no se movería y el Poblense se llevó una victoria muy importante (1-2) que le permite empatar a puntos con el líder Sant Andreu, que disputa su partido de esta jornada 26 del Grupo 3 de Segunda RFEF esta misma tarde. Un triunfo que mantiene al equipo de Óscar Troya instalado en la pelea por el primer puesto y el ascenso directo.

