Un penalti en el descuento hunde al Porreres en Torrent

El Porreres sufrió una derrota especialmente dolorosa tras caer 1-0 ante el Torrent´, hasta ayer colista del Grupo 3 de Segunda RFEF. El conjunto dirigido por Jaume Mut, que necesitaba puntuar para no descolgarse en la lucha por la permanencia, encajó el gol decisivo en el tiempo añadido, en un encuentro marcado por el miedo a cometer errores.

El duelo enfrentaba a dos equipos en situación muy comprometida, con el Torrent como colista y el Porreres penúltimo, lo que convirtió el choque en un partido prácticamente decisivo para ambos conjuntos.

Desde el inicio predominó más la tensión que el fútbol. Los dos equipos mostraron muchas ganas pero también mucho respeto, evitando asumir riesgos y tratando de no conceder ocasiones claras al rival.

El encuentro avanzó sin apenas acciones de peligro y con mucho juego disputado en el centro del campo. El Torrent estuvo cerca de adelantarse en el marcador, cuando Raúl Caballero marcó en el minuto 48, pero el tanto fue anulado.

Segunda parte

Tras la reanudación, el Torrent incrementó su dominio y comenzó a acercarse con más insistencia a la portería del Porreres, decidido a lograr un triunfo que le permitiera abandonar el último puesto de la clasificación. El equipo mallorquín trató de resistir con orden.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó la jugada decisiva. En el minuto 91, el árbitro señaló penalti a favor del Torrent y Raúl Caballero se encargó de transformarlo, firmando el 1-0 que cerró el partido.

La derrota supone un duro revés para el Porreres, que pasa a ocupar el último puesto de la clasificación tras 26 jornadas de Liga y ve cómo el objetivo de la permanencia se complica todavía más a falta de ocho jornadas para el final del campeonato.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)