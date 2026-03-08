Baloncesto
El Palmer Basket se aferra a la salvación
Scrubb y Sanadze lideran el gran triunfo de los mallorquines ante el Tizona Burgos en un entregado Son Moix (88-72)
Pau Cobo | EFE
El Palmer Basket se aferra con firmeza al sueño de la permanencia en Primera FEB tras ganar con solvencia a Tizona Burgos (88-72), rival directo, y les alcanza con su quinta victoria para salir de posiciones de descenso, donde cae Cartagena.
Los pupilos de Juani Díez entendieron la intensidad que requería un partido de estas características, y cogieron las riendas del mismo con un alto nivel de intensidad y mucha paciencia en ataque, liderados por la puntería de Duda Sanadze (24-18).
Siguió ampliando la renta el equipo palmesano, que mantuvo la concentración y supo gestionar su ventaja para irse con un más 14 que reflejaba el buen trabajo coral del equipo, destacando desde el trabajo silencioso Phil Scrubb, con 16 de valoración antes de marcharse a vestuarios.
Pudo romper el partido Palmer Basket al comenzar el tercer cuarto, pero pequeñas desconexiones y un buen arreón desde el corazón de Tizona Burgos hizo que no se pudieran confiar hasta bien entrado el último cuarto (71-55).
En la segunda mitad, la aportación desde el tiro libre resultó fundamental para los intereses de Palmer Basket. 25-9 fue el volumen de lanzamientos en el segundo tiempo, que terminó resultando en un 42-22 diferencial a favor de los isleños.
Todo se puso de cara para los mallorquines en el tramo final, a pesar de tardar en cerrar el encuentro, y miran con más esperanza que nunca a la salvación tras vencer en jornadas consecutivas a sus dos principales rivales.
Ficha técnica
Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (12), Scrubb (23), Sanadze (14), Urdiain (3), Dike (4), Carralero (2), Feliu (-), Sá (7), Roberts (10), Izaw-Bolavie (5) y Comendador (8).
Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (15), Terins (4), Parrado (10), Vila (2), Gil (1), Huelves (4), Zidek (4), Brown-Ferguson (16), Seoane (3), Jofresa (8) y Alonso (5).
Parciales: 24/18, 30/22, 17/15 y 17/17.
Árbitros: Lema Parga, Domingo Vilalta y Gallego Rodríguez.
