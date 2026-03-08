Dos oros y una destacada actuación balear en el Campeonato de España “Open” de Natación de Fondo Masters

La natación balear firmó una notable participación en el Campeonato de España “Open” de Fondo Masters, disputado este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, donde sus representantes lograron dos títulos nacionales en sus respectivas categorías y completaron además varias actuaciones destacadas en las pruebas de fondo.

Entre los resultados más relevantes sobresalió la actuación de Álvaro Barro Ordovas, del C. Esports Masters, que se proclamó campeón en los 3.000 metros libre masculinos +65 tras imponerse con un tiempo de 44:10.98. El nadador balear completó además su participación con una meritoria cuarta posición en los 800 metros libre +65, donde firmó un registro de 12:09.52, redondeando así un campeonato de gran nivel.

También brilló Maria Ramona Guillén Muñoz, del C.N. Palma, que logró la victoria en los 1.500 metros libre femeninos +65 con una marca de 21:55.86, subiendo a lo más alto del podio en su categoría. Su presencia volvió a situarla entre las grandes referencias del fondo máster nacional, en una trayectoria que además viene avalada por su condición de plusmarquista española de los 3000 metros libre +65.

Junto a estos dos triunfos, la representación balear contó también con la actuación de Maria del Carmen Alfonso Blanes, del C.N. Palma, que finalizó cuarta en los 3.000 metros libre femeninos +55 con un tiempo de 51:22.41, quedándose muy cerca de las posiciones de podio en una prueba especialmente exigente.

Por su parte, Luis Portella del Carmen, del C. Esports Masters, completó una participación regular en dos de las pruebas del programa. El nadador balear fue noveno en los 1.500 metros libre masculinos con 21:12.75 y logró la octava posición en los 800 metros libre masculinos con un tiempo de 11:02.90 y 9 puntos.

En la clasificación por clubes, el C. Esports Masters finalizó 41.º en la clasificación conjunta y 25.º en la clasificación masculina, mientras que el C.N. Palma fue 56.º en la conjunta y 29.º en la femenina. Con este balance, Baleares cerró su participación en el Nacional de Fondo Masters con un resultado muy positivo, liderado por los triunfos de Álvaro Barro y Ramona Guillén, y completado por las buenas actuaciones de Carmen Alfonso y Luis Portella, en una nueva muestra del nivel y la competitividad de la natación máster de las islas.