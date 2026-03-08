La natación artística balear firma una destacada actuación en el Campeonato de España alevín-infantil de invierno

La natación artística balear ha completado este fin de semana una notable participación en el Campeonato de España alevín-infantil de invierno disputado en Pontevedra, una de las citas más exigentes del calendario nacional de base y que ha reunido a un amplio número de clubes y deportistas de todo el país.

La representación de les Illes Balears ha estado formada por 39 nadadoras, de las cuales 15 competían en categoría alevín y 24 en categoría infantil. Las deportistas baleares pertenecían a tres clubes del archipiélago: Club Mediterránea, con 18 nadadoras, Club Mallorca Sincro, con 14, y Club Natació Eivissa, con siete, en una participación conjunta que volvió a reflejar el crecimiento y la consolidación de la natación artística balear en las categorías de formación.

Antes de acceder a la modalidad de rutinas, de carácter opcional, todas las nadadoras debían afrontar obligatoriamente la competición de figuras, una prueba fundamental dentro del campeonato y decisiva tanto a nivel técnico como clasificatorio. En la categoría alevín, entre un total de 330 participantes, destacó de manera especial la actuación de la joven nadadora ibicenca Lucía Cortés Pacheco, del Club Natació Eivissa, que logró la 52ª posición de la clasificación general y, además, se proclamó primera entre las nacidas en 2016, consiguiendo así la medalla de oro de su grupo de edad. Un resultado de gran valor que premia su progresión y sitúa a la deportista pitiusa entre los nombres propios del campeonato.

También sobresalió la actuación de Julia Villalonga Lluch, del Club Mallorca Sincro, en la categoría infantil. La nadadora finalizó en una brillante octava posición del ranking, un resultado que le otorgó la clasificación para la prueba de selección nacional, confirmando así su excelente nivel competitivo en una categoría de gran exigencia.

En las rutinas de combinado libre, los clubes baleares también sumaron presencia. En categoría infantil, el Club Mallorca Sincro finalizó en la novena posición, mientras que el Club Mediterránea concluyó en el puesto 33. En categoría alevín, el Club Mediterránea alcanzó la 26ª plaza. Estos resultados permitieron a los equipos baleares mantenerse en la pelea dentro de una competición con un elevado nivel técnico y una participación muy numerosa.

En la clasificación final por clubes, el resultado más destacado llegó de la mano del Club Mallorca Sincro, que terminó en la decimotercera posición de la categoría infantil, una plaza que le asegura competir en la Primera División de cara al Campeonato de España de verano de la categoría. Por su parte, el resto de clubes y categorías baleares quedaron encuadrados en la Segunda División según la clasificación obtenida en este campeonato invernal.

La participación balear en Pontevedra se completó además con representación en el apartado arbitral. Dentro del cuadro arbitral nacional estuvo presente la juez de la Federació Balear de Natació, Cristina Fernández.