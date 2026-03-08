Una mano de Iván López deja sin victoria al Baleares en Barcelona

El Atlético Baleares dejó escapar la victoria en los últimos instantes y terminó empatando 1-1 ante el Barcelona Atlètic en el Johan Cruyff, en encuentro correspondiente a la jornada 26 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El conjunto dirigido por Luis Blanco llegó a adelantarse en la segunda parte, pero un penalti en el tiempo añadido evitó que los blanquiazules se llevaran los tres puntos.

El partido comenzó con dominio del filial azulgrana, que dispuso de dos ocasiones en los dos primeros minutos. El Baleares se resguardó bien, defendiendo cerca de su área y dejando a Darius como referencia ofensiva.

Con el paso de los minutos, el equipo balear fue alternando su presión, en ocasiones más alta, y mejoró con el balón en los pies, buscando hacer daño al joven conjunto culé. Los palmesanos dieron la sensación de que podían encontrar espacios ante la defensa azulgrana, aunque sin generar ocasiones claras. El encuentro llegó al descanso con 0-0 tras una primera parte con pocas oportunidades claras y con los porteros prácticamente inéditos.

La segunda mitad comenzó de nuevo con mayor iniciativa del Barcelona Atlètic, que monopolizó la posesión, pero no encontró la forma de romper el entramado defensivo del Baleares. El conjunto de Luis Blanco tampoco renunció a atacar y trató de aprovechar varias transiciones rápidas, aunque le faltó acierto en los metros finales.

Morillo adelantó al Baleares

El premio para los blanquiazules llegó en el minuto 65, cuando el Baleares aprovechó una salida desde atrás iniciada por Alejandro que acabó en una contra conducida por Moha Traoré, quien filtró un buen pase para Víctor Morillo, que había entrado en el campo en el 53, que batió a Bernad (0-1).

El filial azulgrana reaccionó y el ritmo del partido obligó a ambos entrenadores a introducir cambios para mantener la intensidad. El Baleares se fue replegando en los últimos minutos, intentando proteger su ventaja.

En el minuto 88, Pablo García evitó el empate al sacar un remate de Joaquín Delgado en el área pequeña. Fue el preaviso. Ya en el tiempo añadido, Iván López tocó el balón con la mano dentro del área tras un centro lateral y el árbitro señaló penalti. Fariñas transformó la pena máxima en el minuto 91, estableciendo el 1-1 definitivo.

El empate deja todo igual en la clasificación: el Atlético Baleares continúa tercero y el Barcelona Atlètic se mantiene cuarto tras un partido muy disputado que terminó escapándose para los palmesanos en el último suspiro.

