Gimnasia artística
El mallorquín Nicolau Mir, en la final de la American Cup
El gimnasta del Xelska Illes Balears lidera al equipo español en una de las competiciones más prestigiosas del mundo
Sergi Prohens
Nicolau Mir, gimnasta del Xelska Illes Balears, lidera al equipo español en la American Cup, una de las más prestigiosas competiciones del mundo, que en la edición de este año estrenaba el modelo de la competición mixta por equipos (dos gimnastas masculinos y dos femeninas), un novedoso modelo que tendrá protagonismo en los próximos juegos olímpicos de Los Ángeles 2028.
El mallorquín consiguió la mayor puntuación del equipo español en todos los aparatos, con un total de 39.950 ptos, en una magnífica actuación en los aparatos de Paralelas, Suelo y Barra Fija, con lo que contribuyó esencialmente en el pase del equipo nacional español desde primera y segunda ronda a la gran final, donde acabó en una espléndida cuarta posición, siendo superados únicamente por las grandes potencias de Japón (tercer lugar), el anfitrión Estados Unidos y China, que se alzó con el título.
El resto de integrantes españoles fueron Marina Escudero (37.850 ptos), Alba Petisco (35.700 ptos) y Joel Plata (35.150 ptos).
Fantástico arranque de temporada para el gimnasta del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB), que se postula claramente como uno de los candidatos para formar parte del equipo que buscará la clasificación para Los Ángeles 2028, en la que sería su tercera participación olímpica.
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Comprueba aquí si el eclipse total de 2026 se verá desde tu casa en Mallorca
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- El Mallorca tira un 0-2 ante Osasuna en el debut de Demichelis
- Un paseo por las fotos de los cines históricos de Palma
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete