El mallorquín Nicolau Mir, en la final de la American Cup

Nicolau Mir, gimnasta del Xelska Illes Balears, lidera al equipo español en la American Cup, una de las más prestigiosas competiciones del mundo, que en la edición de este año estrenaba el modelo de la competición mixta por equipos (dos gimnastas masculinos y dos femeninas), un novedoso modelo que tendrá protagonismo en los próximos juegos olímpicos de Los Ángeles 2028.

El mallorquín consiguió la mayor puntuación del equipo español en todos los aparatos, con un total de 39.950 ptos, en una magnífica actuación en los aparatos de Paralelas, Suelo y Barra Fija, con lo que contribuyó esencialmente en el pase del equipo nacional español desde primera y segunda ronda a la gran final, donde acabó en una espléndida cuarta posición, siendo superados únicamente por las grandes potencias de Japón (tercer lugar), el anfitrión Estados Unidos y China, que se alzó con el título.

El resto de integrantes españoles fueron Marina Escudero (37.850 ptos), Alba Petisco (35.700 ptos) y Joel Plata (35.150 ptos).

Fantástico arranque de temporada para el gimnasta del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB), que se postula claramente como uno de los candidatos para formar parte del equipo que buscará la clasificación para Los Ángeles 2028, en la que sería su tercera participación olímpica.