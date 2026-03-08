Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boxeo

Una jornada inolvidable de boxeo femenino en el Germans Escalas

La primera edición del torneo ‘Queens of the Ring Baleares’ reunió a 30 púgiles de Mallorca, Menorca y Eivissa

El Germans Escalas acoge el primer torneo ‘Queens of the Ring Baleares’

El Germans Escalas acoge el primer torneo ‘Queens of the Ring Baleares’

El Germans Escalas reunió a 30 boxeadoras en la primera edición del torneo ‘Queens of the Ring Baleares’ / Manu Mielniezuk

Jaume A.

Palma

El polideportivo Germans Escalas vivió este sábado una jornada inolvidable, con una velada de boxeo completamente femenina que no defraudó a los aficionados que se dieron cita en un pabellón que permitió visibilizar el crecimiento de esta disciplina deportiva entre las mujeres de las islas. Y en un día que, además, sirvió también para reivindicar el 8M. Entre las autoridades presentes estuvo la presidenta del Govern, Marga Prohens.

El torneo ‘Queens of the Ring Baleares’ es un evento que la Federación de Boxeo de les Illes Balears ha organizado por primera vez este año y que tiene como principal objetivo ofrecer a las boxeadoras de la comunidad la posibilidad de adquirir experiencia en el cuadrilátero, con vistas a su participación en los campeonatos nacionales, y también con el objetivo de promocionar una modalidad deportiva que en los últimos años ha tenido un aumento de practicantes en la categoría femenina.

Además, la cita nace con vocación de continuidad. Desde la FBIB pretenden que se convierta en un torneo anual en el que participen el mayor número de púgiles de Mallorca, Menorca y Eivissa.

Treinta boxeadoras de todas las islas

La jornada abarcó prácticamente todas las categorías. Se disputaron diez combates amateur en diferentes categorías, con boxeadoras de entre 14 y 27 años, mostrando el presente y el futuro de este deporte.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue la amplia representación de deportistas de todas las islas. Participaron 30 boxeadoras: 20 mallorquinas, siete ibicencas y cuatro menorquinas.

La velada, la primera en muchos años en la que el boxeo femenino era protagonista, se cerró con el único combate profesional del cartel, en el que la mallorquina Stephanie Sangou se enfrentó a la alicantina Eva Cantos en un duelo pactado a seis asaltos dentro de la categoría de 61,5 kilos. Venció la púgil local a los puntos por decisión unánime de los jueces.

