Gabriel Martínez Ginard y Isla Smith ganan la IX Galatzó Trail de Calvià

La IX edición de la carrera por montaña Galatzó Trail se pudo llevar a cabo a pesar de las inclemencias meteorológicas que amenazaban los días previos a la disputa del evento, y en las primeras horas del domingo. 1100 Participantes, entre las 3 distancias, se dieron cita en la Plaça de Sa Vinya de Es Capdellà, con un objetivo claro: desafiar los diferentes recorridos de esta espectacular carrera por montaña, que año a año, sitúa a Calvià como epicentro del Trail autonómico.

A las 8.30 h se dió inicio a la distancia larga, Galatzó Legend, a las 10.00 h fue el turno de la mediana, Galatzó Half, y a las 10.30 h partía el nuevo recorrido que estrena el evento, Galatzó Explorer.

Categoría Legend

La carrera ha partido desde la plaza Sa Vinya de Es Capdellà y se ha desarrollado por los pasajes naturales de la Finca Pública Galatzó, la puerta oeste de la Serra de Tramuntana, con unas espectaculares vistas al mar. El local Gabriel Martínez Ginard (Xendenguets), ha alcanzado la victoria en la categoría de larga distancia masculina con un tiempo de 4:17:12. Le han seguido Angel Accino Suarez con un tiempo de 4:18:32, y Xavi Villalonga Ametller con 4:24:16.

Por su parte, la modalidad femenina de la Legend ha finalizado con la victoria de Isla Smith (MALIFT MALLORCA), que ha terminado el recorrido en un tiempo de 4:51:29. La han seguido en la línea de meta Charlotte Van Der Lee con un tiempo de 5:50:35 en segunda posición, y Coloma Sureda Nicola, con un tiempo de 6:00:10.

Categoría Half

La carrera de 23 kilómetros,, también ha estado muy disputada en sus versiones masculina y femenina. En la categoría masculina, ha sido Marc Sánchez Pons (Tribe) quien ha logrado el primer puesto con un tiempo de 2:12:09, seguido de Ramon Rossello Pons (sme Binissalem) con un tiempo de 2:24:03, y Pau Noguera Rullan (Espardenya) que paró el crono en 2:26:33.

En la Half femenina se ha alzado con la victoria Gisela Albor Lopez (MALIFT MALLORCATRAIL), con un tiempo de 2:41:36 tras la cual han llegado a la meta Ana Bueno Aliod (Matarraña) con un tiempo de 2:48:12, y Cati Llodra Llodra (Xendenguets) completaba el podium con un crono de 2:54:44.

Categoría Explorer

En la categoría masculina de Galatzó Explorer, el triunfo ha sido para Dimitri Leonov (Angry Pablo) quien ha logrado el primer puesto con un tiempo de 56:38, seguido de Enric Bujosa Fluxa (C.E. PALMARUNNERS) con un tiempo de 56:42 y Carlos Tenorio Pérez, que paró el crono en 1:01:33.

En la categoría femenina se ha alzado con la victoria Julia Coll Piris (Correcaminos Esports Bosch) , con un tiempo de 1:09:01 tras la cual han llegado a la meta Cristina Moll Alles con 1:11:15, y Carla Gonzalo Recio completaba el podium con un crono de 1:12:48.

En total, se han inscrito 1100 corredores, a los que se han unido un cuerpo de 100 voluntarios que han hecho posible la logística de la competición, así como los aficionados que han acudido a ver el inicio y el final de la carrera en Es Capdellà. El alcalde de deportes del Ajuntament de Calvià, Juan Antonio Amengual, que ha corrido la carrera de media distancia, ha querido agradecer a todas las personas que han hecho el evento posible,, en especial al equipo de voluntariado, los clubes del municipio que colaboran en este evento y los cuerpos y fuerzas de seguridad, además de la Federació Balear de Muntanya i Escalada y las empresas colaboradoras.