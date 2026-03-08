El Fibwi Mallorca cae ante el Cantabria y suma su cuarta derrota seguida

El Fibwi Mallorca no pudo recuperar la senda de la victoria en el regreso de la Primera FEB de las ventanas FIBA y cayó contra Grupo Alega Cantabria (68-73) tras una segunda mitad muy poco lúcida de los palmesanos. Con la permanencia encarrilada, aunque todavía no certificada, los de Ciutat han bajado su rendimiento en los últimos encuentros, algo que hace especialmente daño cuando caen ante su fiel afición.

Después de un inicio de temporada en el que han dado la talla en momentos complicados frente a rivales de mucho calibre, esta derrota no entraba en los planes de los baleares. Y eso que la tarde empezó de la mejor manera para ellos, al conseguir la primera ventaja del partido con un 16-9 que terminarían por maquillar los cántabros en el primer cuarto (24-20), donde LaRon Smith brilló en su aparición como titular.

Con el paso de los minutos, el equipo de Lolo Encinas fue ganando comodidad sobre la pista y consiguió bajar a la mitad los guarismos de anotación de su rival, que metió 24 puntos en el primer cuarto y se quedó en 11 en el segundo (35-34).

El descanso no cambió la dinámica del partido, con el Fibwi Mallorca sufriendo para generar ventajas ofensivas y viendo como era su rival el que cogía la iniciativa en el marcador a finales del tercer cuarto (49-54). La brecha se abrió, llegando a colocarse 15 arriba el elenco visitante (50-65), pero el espíritu de los de Pablo Cano apareció para forzar a su rival a sufrir hasta el último segundo para llevarse el triunfo.

Llegaron a bajar la renta hasta los tres puntos, pero el buen hacer de Brian Vázquez en los últimos minutos no fue suficiente para que los mallorquines rompieran su mala racha, y Grupo Alega Cantabria les alcanza con su noveno triunfo, aún con cuatro partidos de ventaja sobre el descenso.

Ficha técnica

FIBWI MALLORCA BÀSQUET PALMA: Lucas Capalbo (10), Lys Bracey (11), Osvaldas Matulionis (1), Jon Ander Aramburu (6) Laron Smith (11). También jugaron Aless Scariolo (0), Fallou Niang (2), Juan Bocca (3), Jorge Martínez (0), Pedro Bombino (9), Brian Vázquez (15).

GRUPO ALEGA CANTABRIA: Johnson (18), Alderete (10), Martínez (9), Rodrtíguez (10), Yu (10). También jugaron Powell (10), Van Oostrum (3), Hernández (0), Lapornik (7), Kande (6).

PARCIALES: 24-20, 11-14, 14-20, 19-19.

ÁRBITROS: Lezcano, López Herrada y Berbeira Oria. Eliminados por faltas, Lucas Capalbo y Martínez.

INCIDENCIAS: Partido disputado ante 1.500 espectadores en el Palau d´Esports de Son Moix correspondiente a la jornada 23 de Primera FEB