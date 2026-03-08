Dura derrota de El Toro y meritoria resistencia del Palma

La segunda jornada de la fase por la permanencia en la División de Honor B del rugby nacional fue del todo punto olvidable para El Toro y esperanzadora, pese a la derrota, para el Palma Rugby Unión.

El quince calvianer, envalentonado tras su triunfo en el derbi, fue superado en todo momento por un Sitges que le sigue teniendo cogida la medida a los taurinos cuando juegan en Pins i Vens. El 0-3 inicial, con el golpe de castigo transformado por Jalo Piña, fue un puro espejismo. El Sitges reaccionó con prontitud. Dos ensayos de Santi D’Acunto y Marc López, con sus correspondientes conversiones, dejaron un sorprendente 14-3, que minimizó Felipe Nepote con su ensayo y posterior conversión (14-10 al descanso).

Tras el intermedio, el Sitges se aprovechó de la expulsión temporal de Lautaro Valenzise para sacar el máximo rédito en el marcador con los ensayos de Víctor Griera e Ibai Morales, colocando en cuestión de cinco minutos el 28-10. Jalo Piña, con su ensayo, intentó enchufar de nuevo a los suyos al partido, pero el duelo se cerró con el postrero ensayo local de Noah Williams. Al final, 33-15.

Diferente película en el Germans Escalas

Diferente fue la película del Palma RU–BUC. La derrota entraba dentro de lo previsible. El BUC, diseñado para luchar por el ascenso, era el convidado sorpresa en esta fase. Y desde el primer momento mostró su superioridad en Germans Escalas, colocándose a la media hora con 0-15 en el electrónico, fruto de tres ensayos de Casares, Torró y Getiashvilli. En ese momento empezó a carburar el quince verdiblanco con el ensayo de Gonzalo Úbeda y la conversión de Pedro Rava. Al intermedio, 7-20.

Tras el descanso, el BUC trató de cerrar el partido por la vía rápida con el ensayo de Miquel Mas en el minuto 10 y la conversión de Fede Lapore. El 7-27 dejaba el partido virtualmente sentenciado, pero no fue así. Dos puntapiés de castigo de Pedro Rava, una expulsión temporal del tres cuartos visitante Lapore y el ensayo de Agustín Soto metieron de lleno a los palmesanos en el partido (20-27, minuto 71). Al final, un puntapié de castigo del jugador mallorquín del BUC, Billy Palmer, cerró la puerta a los locales de sumar al menos un bonus defensivo (20-30, final).