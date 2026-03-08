Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8M - Enfermeras al límiteEclipse Hoteles MallorcaCadáver Estadi BalearObras Villas LujoPermanencia RCD Mallorca
instagramlinkedin

Natación

Baleares conquista cinco platas y un bronce en el Campeonato de España de Saltos por Grupos de Edad de Madrid

Petra Canyelles sobresale entre los protagonistas logrando dos segundos puestos en la categoría A femenina y un tercero en la prueba de tres metros sincronizado A/B femenino junto a Jimena Campos

Petra Canyelles, Pau Palmer y Jimena Campos posan junto a su entrenador con sus medallas.

Petra Canyelles, Pau Palmer y Jimena Campos posan junto a su entrenador con sus medallas. / FBN

Sergi Prohens

La delegación balear con los saltadores del Club Saltos Mallorca ha firmado una brillante actuación en el Campeonato de España por Grupos de Edad de saltos, disputado del 6 al 8 de marzo en Madrid, cerrando su participación con un balance de cinco medallas de plata y una de bronce.

Entre los protagonistas del campeonato sobresalió Petra Canyelles Velasco, una de las grandes referencias baleares del campeonato, al conseguir dos medallas de plata en la categoría A femenina. La saltadora fue segunda clasificada en 1 metro con 270,80 puntos y repitió subcampeonato en 3 metros, donde alcanzó los 318,55 puntos, demostrando una gran regularidad y un altísimo nivel competitivo.

Por su parte, Jimena Campos Alonso completó igualmente un campeonato excelente en la categoría B femenina, sumando dos nuevas medallas de plata. La deportista balear fue subcampeona en 3 metros con 260,05 puntos y también segunda en 1 metro con 226,50 puntos, consolidando una actuación de enorme valor en ambas pruebas individuales.

También destacó Pau Palmer Frau, que logró la medalla de plata en la prueba de trampolín de 1 metro de la categoría B masculina con una puntuación de 286,50 puntos. Además, volvió a rozar el podio en la prueba de 3 metros, donde concluyó en una meritoria cuarta posición con 275,20 puntos, firmando una competición muy completa.

La sexta medalla para Baleares llegó en la prueba de 3 metros sincronizado A/B femenino, donde Petra Canyelles y Jimena Campos se colgaron la medalla de bronce con una puntuación de 182,67 puntos, para firmar así una actuación grupal de gran nivel para la expedición balear.

Noticias relacionadas y más

Con este balance final de cinco platas y un bronce, Baleares cierra su paso por Madrid con una de sus actuaciones más destacadas en este Campeonato de España por Grupos de Edad.

TEMAS

  • Baleares
  • Madrid
  • Campeonato de españa
  • deportes
  • plata
  • natación
  • saltos de trampolín
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents