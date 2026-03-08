Baleares conquista cinco platas y un bronce en el Campeonato de España de Saltos por Grupos de Edad de Madrid

La delegación balear con los saltadores del Club Saltos Mallorca ha firmado una brillante actuación en el Campeonato de España por Grupos de Edad de saltos, disputado del 6 al 8 de marzo en Madrid, cerrando su participación con un balance de cinco medallas de plata y una de bronce.

Entre los protagonistas del campeonato sobresalió Petra Canyelles Velasco, una de las grandes referencias baleares del campeonato, al conseguir dos medallas de plata en la categoría A femenina. La saltadora fue segunda clasificada en 1 metro con 270,80 puntos y repitió subcampeonato en 3 metros, donde alcanzó los 318,55 puntos, demostrando una gran regularidad y un altísimo nivel competitivo.

Por su parte, Jimena Campos Alonso completó igualmente un campeonato excelente en la categoría B femenina, sumando dos nuevas medallas de plata. La deportista balear fue subcampeona en 3 metros con 260,05 puntos y también segunda en 1 metro con 226,50 puntos, consolidando una actuación de enorme valor en ambas pruebas individuales.

También destacó Pau Palmer Frau, que logró la medalla de plata en la prueba de trampolín de 1 metro de la categoría B masculina con una puntuación de 286,50 puntos. Además, volvió a rozar el podio en la prueba de 3 metros, donde concluyó en una meritoria cuarta posición con 275,20 puntos, firmando una competición muy completa.

La sexta medalla para Baleares llegó en la prueba de 3 metros sincronizado A/B femenino, donde Petra Canyelles y Jimena Campos se colgaron la medalla de bronce con una puntuación de 182,67 puntos, para firmar así una actuación grupal de gran nivel para la expedición balear.

Con este balance final de cinco platas y un bronce, Baleares cierra su paso por Madrid con una de sus actuaciones más destacadas en este Campeonato de España por Grupos de Edad.