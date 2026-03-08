El Andratx deja escapar el triunfo en el descuento ante el Castellón B

El Andratx dejó escapar una victoria que parecía tener en el bolsillo y tuvo que conformarse con un empate (1-1) ante el Castellón B en el partido correspondiente a la jornada 26 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El conjunto dirigido por José Contreras encajó el gol del empate en el minuto 93, en un final de partido cruel para los mallorquines.

El encuentro arrancó con más ganas que fútbol por parte de ambos equipos. El Andratx fue el primero en avisar, cuando Isnaldo probó fortuna con un disparo que obligó al portero visitante, Torner, a intervenir para despejar el balón.

El filial del Castellón respondió en el minuto 20 con una doble ocasión, pero el guardameta Elías evitó que los visitantes se adelantaran con dos ibuenas ntervenciones. Tras ese intercambio inicial, el partido entró en una fase con pocas llegadas y sin peligro real en las áreas.

Cuando parecía que se llegaría al descanso sin goles, el Andratx golpeó en el tiempo añadido del primer tiempo. En el minuto 55 (50+5), Isnaldo aprovechó un rechace tras un saque de esquina para marcar el 1-0 y adelantar a los locales justo antes de enfilar el túnel de vestuarios.

Resistir en la segunda parte

Tras el descanso, Contreras introdujo un par de cambios para dar frescura a su equipo, consciente de la importancia de defender unos puntos que podían ser vitales en la lucha por la permanencia. El Castellón B salió decidido a buscar el empate y asumió el control del juego en esta segunda mitad. El conjunto visitante dominó territorialmente, pero el Andratx resistió con orden, sin conceder ocasiones claras durante muchos minutos.

Sin embargo, cuando el triunfo ya parecía asegurado, llegó el jarro de agua fría. En el minuto 93, el juvenil Óscar Albiol aprovechó un balón en largo para marcar el 1-1, dejando sin premio el esfuerzo de los locales.

El empate final deja un sabor muy amargo al Andratx, que suma un punto que se antoja insuficiente en su lucha por la salvación. El equipo mallorquín, que encadena cuatro partidos sin ganar, continúa en puestos de descenso y se queda a seis puntos de la plaza de promoción.

