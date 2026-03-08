Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el parque de la Riera ha acogido este domingo la novena edición de la Carrera Popular Palmadona, un encuentro que este año ha contado con la participación de más de 4.500 personas.

Esta edición se celebra bajo el lema “Visibles en todas las edades”, una cita que pone en valor la presencia y el protagonismo de las mujeres en todas las etapas de su vida.

Más de 4.500 personas participan en la IX Cursa Palmadona por la visibilización del deporte femenino / Ajuntament de Palma

La prueba, urbana, gratuita y no competitiva, está organizada por el Instituto Municipal de Deportes (IME) desde 2016 con el objetivo de homenajear y visibilizar el papel fundamental de la mujer en el deporte.

La carrera popular, protagonista de la mañana

A las 12:00 horas, las personas inscritas en la prueba popular iniciaron el recorrido tras el tradicional corte de cinta a cargo del primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet.

La carrera ha arrancado encabezada por un grupo de participantes con movilidad reducida.

El circuito, de 2,8 kilómetros y completamente accesible, ha recorrido la calle de Jesús y la calle de Uruguay, ofreciéndose dos opciones de distancia: 2,8 o 4,6 kilómetros, para que cada participante pudiera adaptar la prueba a su ritmo y condición física.

Todas las personas participantes han recibido una camiseta conmemorativa y una medalla finisher, como reconocimiento al esfuerzo y a la satisfacción de llegar a la meta. Además, gracias a la colaboración de Mercapalma, se ha ofrecido fruta a los participantes para completar la jornada.

Carreras infantiles

La jornada ha comenzado a las 10:00 horas con las carreras infantiles, que han contado con la participación de 1.000 niños de entre cuatro y doce años.

El director general de Esports, David Salom, y la madrina de la carrera, la atleta Bel Calero, han dado el pistoletazo de salida con el tradicional corte de cinta.

Los niños han disputado diferentes distancias según sus categorías: los participantes de cuatro y cinco años han realizado el circuito acompañados por sus padres, cubriendo 400 metros; los de entre 6 y 10 años han recorrido 600 metros; y, finalmente, a partir de los 11 años, los participantes han realizado 1.200 metros.

Para fomentar la actividad física entre los más pequeños, todos han recibido una medalla finisher, una camiseta, fruta y un gymsack cortesía de Reclam2012.

Después de las pruebas infantiles, Susana Sans ha dirigido el calentamiento general previo a la carrera popular, involucrando activamente al público y a los participantes.