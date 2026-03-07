Violencia en el fútbol en Mallorca: Duras sanciones en Regional Preferente

Duras sanciones del Comité de Competición de la Federació de Futbol de les Illes Balears, especialmente en la Regional Preferente. El juez ha clausurado el campo del Cade Peguera y el Can Picafort por «incidentes de público de carácter grave por lo que el próximo encuentro en su casa se jugará a puerta cerrada». Además, se sancionan a varios jugadores del conjunto de Calvià por producirse de manera violenta y contraria al orden deportivo. Destaca la suspensión de diez partidos a un futbolista del Cadete por «saltar la valla que delimita el terreno de juego para agredir a un aficionado», señala el acta.

«Las sanciones son despropocionadas»

El entrenador del Cade Paguera, Gabi Grillé, se mostró sorprendido por la dureza de las sanciones a su equipo. «Una cosa es lo que pasó y la otra es lo que se reflejó en el acta. Ninguno de nuestros jugadores agredió a nadie. Si se saltó a la grada fue para ir a separar ya que había mucha tensión. Si hubiera sido así no tendría ningún problema en asumirlo, pero no fue así. Nos parece desproporcionada las sanciones, recurriremos», dijo este técnico.

El Mallorca B recibe al Son Cladera

Vigésimo quinta jornada de Liga en la Tercera División balear: hoy sábado, Inter Ibiza-Rotlet Molinar (16:00 horas), Manacor-Felanitx (16:00), Llosetense-Portmany (16:30) y Platges de Calvià-Santanyí (19:30); y mañana domingo, Constània-Alcúdia (11:45), Mallorca B-Son Cladera (12:00), Mercadal-Binissalem (12:00), Formentera-Collerense (12:15) y Cardassar-Peña Deportiva (16:00).

Platges B y Atlético Rafal cierran la jornada

En la División de Honor: hoy, Santa Catalina-Alaró (16:00), Ferriolense-Sóller (16:30), Campos-Andratx B (16:30), Alcúdia B-Sant Jordi (16:45), La Victoria-Son Verí (17:00), Sineu-Serverense (17:00), Esporles-Inter Manacor (17:00) y Arenal-Pòrtol (18:30); y mañana, Platges de Calvià B-Atlético Rafal (18:30).

El Mallorca juvenil se mide mañana al Espanyol

Jornada en la División de Honor: hoy, Sabadell-Constància (16:00); y mañana, San Francisco-Sant Cugat (12:00) y Mallorca-Espanyol (17:30).

Noticias relacionadas

El Balears femenino retorna a la competición

El Balears femenino juega esta mañana, a las 11:00 y en Son Malferit, ante el Huesca.