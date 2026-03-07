Pilotades
Violencia en el fútbol en Mallorca: Duras sanciones en Regional Preferente
El juez del Comité de Competición de la FFIB ha clausurado el campo del Cade Peguera y el Can Picafort por «incidentes de público de carácter grave por lo que el próximo encuentro en su casa se jugará a puerta cerrada»
Duras sanciones del Comité de Competición de la Federació de Futbol de les Illes Balears, especialmente en la Regional Preferente. El juez ha clausurado el campo del Cade Peguera y el Can Picafort por «incidentes de público de carácter grave por lo que el próximo encuentro en su casa se jugará a puerta cerrada». Además, se sancionan a varios jugadores del conjunto de Calvià por producirse de manera violenta y contraria al orden deportivo. Destaca la suspensión de diez partidos a un futbolista del Cadete por «saltar la valla que delimita el terreno de juego para agredir a un aficionado», señala el acta.
«Las sanciones son despropocionadas»
El entrenador del Cade Paguera, Gabi Grillé, se mostró sorprendido por la dureza de las sanciones a su equipo. «Una cosa es lo que pasó y la otra es lo que se reflejó en el acta. Ninguno de nuestros jugadores agredió a nadie. Si se saltó a la grada fue para ir a separar ya que había mucha tensión. Si hubiera sido así no tendría ningún problema en asumirlo, pero no fue así. Nos parece desproporcionada las sanciones, recurriremos», dijo este técnico.
El Mallorca B recibe al Son Cladera
Vigésimo quinta jornada de Liga en la Tercera División balear: hoy sábado, Inter Ibiza-Rotlet Molinar (16:00 horas), Manacor-Felanitx (16:00), Llosetense-Portmany (16:30) y Platges de Calvià-Santanyí (19:30); y mañana domingo, Constània-Alcúdia (11:45), Mallorca B-Son Cladera (12:00), Mercadal-Binissalem (12:00), Formentera-Collerense (12:15) y Cardassar-Peña Deportiva (16:00).
Platges B y Atlético Rafal cierran la jornada
En la División de Honor: hoy, Santa Catalina-Alaró (16:00), Ferriolense-Sóller (16:30), Campos-Andratx B (16:30), Alcúdia B-Sant Jordi (16:45), La Victoria-Son Verí (17:00), Sineu-Serverense (17:00), Esporles-Inter Manacor (17:00) y Arenal-Pòrtol (18:30); y mañana, Platges de Calvià B-Atlético Rafal (18:30).
El Mallorca juvenil se mide mañana al Espanyol
Jornada en la División de Honor: hoy, Sabadell-Constància (16:00); y mañana, San Francisco-Sant Cugat (12:00) y Mallorca-Espanyol (17:30).
El Balears femenino retorna a la competición
El Balears femenino juega esta mañana, a las 11:00 y en Son Malferit, ante el Huesca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Cort vulnera la protección de datos al obligar a abrir el contenedor de basura orgánica con la tarjeta ciudadana
- Una mallorquina transforma un diagnóstico médico en una marca de sandalias
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Una conductora ebria que causó un grave accidente, absuelta porque creía que la cerveza era sin alcohol
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU