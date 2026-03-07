Vadillo pone música al éxito del Palma Futsal en la Champions: la versión de Bad Bunny dedicada a Barrón

El rotundo éxito del Illes Balears Palma Futsal, clasificado para su cuarta Final Four consecutiva de la UEFA Futsal Champions League, tuvo una celebración inesperada en Letonia: una versión improvisada de uno de los éxitos de Bad Bunny.

Pese a caer ante el Riga Futsal Club (1-0) —la primera derrota europea de los mallorquines tras 31 partidos—, el conjunto verde pistacho celebró con entusiasmo la clasificación, encarrilada con el 7-4 del encuentro de ida disputado en Son Moix. El premio será viajar a Pesaro, sede de la Final Four entre el 8 y el 10 de mayo, donde también estarán el Jimbee Cartagena, el Sporting de Portugal y el Étoile Lavalloise francés.

Lo que nadie esperaba en la expedición de los verde pistacho es que el autor del cántico fuera su propio entrenador, Antonio Vadillo. El técnico jerezano se animó a entonar una estrofa del popular tema ‘Café con ron’, uno de los éxitos del artista puertorriqueño, sobre la pista del Komandu Sporta Spelu Halle de Riga.

La idea le surgió después de ver cómo los aficionados de la Real Sociedad adaptaban ese mismo estribillo para celebrar el pase a la final de la Copa del Rey de fútbol con su delantero Orri Óskarsson.

Vadillo decidió entonces darle su propio toque para celebrar el éxito europeo del Palma. Ante las cámaras se lanzó con una versión muy particular: “Por la mañana café, por la tarde ron, nos vamos a Pesaro con Carlos Barrón”, cantó entre risas, en referencia al capitán del equipo, Carlos Barrón.

El portero cordobés, uno de los jugadores con más sentido del humor del tricampeón continental, recibió con agrado la ocurrencia de su entrenador. No sería extraño que la afición del Palau d’Esports de Son Moix termine coreando la adaptación en los próximos partidos antes de que el Palma viaje a Pesaro con el objetivo de conquistar, por cuarta vez consecutiva, el título europeo.