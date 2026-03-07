Romain Dumas conquista el Rally Clásico Isla de Mallorca

A las 8:30 de la mañana, bajo un cielo encapotado y lluvia intensa, Puerto Portals se convirtió este sábado en un hervidero de nervios y motores rugiendo. La última jornada del Rally Clásico Isla de Mallorca estaba a punto de comenzar, y cada equipo calculaba sus movimientos mientras el asfalto brillaba bajo el agua. La prueba se inició el pasado jueves y después de tres días de competición conoció a sus ganadores en las diferentes categorías.

Los primeros tramos fueron un verdadero test de valor y habilidad: los pilotos luchaban contra charcos traicioneros, frenadas deslizantes y curvas que parecían desafiar la física. Cada tramo, cada derrape, era un espectáculo de precisión que hacía contener la respiración a los espectadores.

A medida que avanzaba la jornada, la lluvia cedió y los tramos finales se disputaron sin agua. Era la oportunidad perfecta para que los más audaces pisasen a fondo, y exprimir los motores de sus clásicos y buscarán la gloria en los últimos kilómetros. La clasificación no estaba aún decidida: un pequeño error podía costar el podio y una maniobra perfecta podía marcar la diferencia entre el triunfo y la frustración.

El alemán Heiko Becker Robach y Meik Hochwelle, vencedores en Pre 81 de Velocidad / Rally Clásico de Mallorca

Categoría Velocidad: Clásicos que rugieron en Mallorca

En el grupo Pre 81, el alemán Heiko Becker Robach y su copiloto Meik Hochwelle hicieron historia al imponerse al volante de su Porsche 911 de 1977, dominando con maestría las tres jornadas del rally. Rosenberger sufrió una penalización en la primera jornada por problemas mecánicos que le impidió alcanzar la cabeza del grupo, pese a ganar los tramos de la segunda y tercera jornada. La emoción se mantuvo hasta el final, con los locales Galiana/Flores asegurando la segunda posición con su Ford Escort de 1973, mientras el equipo alemán Pohl/Pohl, con su Porsche 911 RS de 1972, completó el podio.

En el grupo Pre 90, los luxemburgueses Yann Munhowen y Luc Kalmes dominaron la categoría de principio a fin, al volante de su potente BMW M3 E30 de 1987, proclamándose campeones por segundo año consecutivo. La lucha por las otras posiciones fue intensa: los baleares Ramon/Sans del Río, con su Ford Sierra Cosworth de 1986, lograron una meritoria segunda plaza, mientras que los británicos Procter/Windress aseguraron la tercera con su Ford Sierra Cosworth 4x4 de 1990, demostrando que cada tramo exigía precisión y valentía.

El grupo Pre 98 vivió una auténtica exhibición de velocidad y control. El francés Romain Dumas y su copiloto Guilhem Zazurca arrasaron en su primera visita a Mallorca, llevando su Peugeot 306 Maxi de 1997 a la victoria con más de cinco minutos de ventaja. Cada curva parecía un desafío dominado con maestría. Los locales Garcia/Hensen, con su Renault Clio Maxi de 1995, se quedaron con la segunda posición, mientras que el podio lo cerró el también equipo balear Pizá/Pizá, con su Mitsubishi Lancer EVO V de 1998, tras una jornada de vértigo en la que la estrategia, la concentración y la pasión por los clásicos marcaron la diferencia.

Los luxemburgueses Yann Munhowen y Luc Kalmes dominaron en Velocidad Pre 90 / Rally Clásico de Mallorca

Regularidad: Precisión y maestría que definieron el rally

En Media Alta, los belgas Ruben Maes y Aswin Pyck se impusieron con autoridad al volante de su Porsche 914/6 de 1970, demostrando que experiencia y consistencia marcan la diferencia en la regularidad. La lucha por el podio estuvo reñida, y finalmente los franceses Yves Deflandre y Baptiste Gengoux, con su Porsche 911 de 1976, aseguraron la segunda posición, mientras que Christophe Baillet y Jean-Marc Piret, con su Porsche 911 Carrera de 1982, completaron el podio, tras mantener un ritmo constante y preciso durante toda la prueba.

La categoría Media Baja ofreció momentos de auténtica tensión, especialmente en el legendario tramo de Sa Calobra, donde se definió la victoria. Los alemanes Dirk Lührmann y Malte Lührmann, al volante de su Porsche 964 de 1989, realizaron un tramo magistral que les permitió coronarse campeones, combinando velocidad controlada y precisión milimétrica. Los belgas Maes/Clauw, con su Porsche APAL de 1963, lograron una meritoria segunda posición, mientras que el equipo femenino local Nadja Rothkirch y Juana Font, tras liderar la primera mitad del rally con un control impecable del cronómetro, cerró el podio demostrando talento, estrategia y nervios de acero.

Los belgas Ruben Maes y Aswin Pyck se impusieron en Regularidad Media Alta / Rally Clásico de Mallorca

Cierre del rally: Agradecimientos y emociones en Puerto Portals

Toni Dezcallar, director de la prueba, entregó los trofeos a los ganadores acompañado por el Alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; Pedro Mas, director Insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad del Consell de Mallorca; Javier Tascón, teniente de Alcalde de Deportes; la teniente de Alcalde de Servicios Generales, Isabel Bonet; y la CEO de Puerto Portals, Corinna Graf.

Durante la ceremonia, Dezcallar no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer, aunque de manera breve, a los representantes del Ayuntamiento de Calvià, del Consell de Mallorca, al director de Puerto Portals y a todos los aficionados, por su apoyo y cariño, que han contribuido a consolidar año tras año esta prueba en el circuito internacional del motor clásico.

Con una sonrisa, el director cerró la edición entre bromas, anunciando que la próxima edición “seguro traerá sorpresas… y mucho sol”, dejando un ambiente de ilusión y entusiasmo entre los presentes y poniendo punto final a una exitosa competición.