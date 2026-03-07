El Real Club Náutico de Palma logra tres podios en el Europeo de ORC A2

La escuadra del Real Club Náutico de Palma ha firmado una gran actuación en el Campeonato de Europa ORC A2 (dos tripulantes), disputado desde el pasado martes hasta hoy en el marco de las 200 Millas A2 del Club Náutico de Altea. La expedición mallorquina regresa con un balance de dos subcampeonatos continentales y un tercer puesto, además de la victoria absoluta en la regata larga de 200 millas.

En la clase A, el Fórmula X, de Rodrigo Sanz y David Madrazo, se ha proclamado subcampeón de Europa tras firmar unos parciales de 6º y 3º en las dos pruebas del programa. En la clase B, el Azuree, de Eduardo Horrach y Andreu Juan, también ha logrado el subcampeonato europeo gracias a un cuarto puesto en la regata corta y un tercero en la larga.

El tercer podio europeo para el club palmesano ha llegado en la clase C de la mano del Yabadaba Too, patroneado por Martín Aizcorbe y Joan Freixes, que se ha colgado el bronce con unos parciales de 4º y 6º. En esta misma clase, el Mestral Fast, de Jaime Morell y Pedro Siquier, que había terminado líder tras adjudicarse la regata costera inaugural, ha quedado finalmente relegado a la cuarta posición después de pinchar en la prueba larga de 200 millas.

Otro resultado destacado para el club ha sido la victoria del Blue Flag, de Matías Gil y Joan Lladó, en la regata de 200 millas. La tripulación mallorquina ha logrado el mejor tiempo real y compensado de su clase en la prueba reina del programa, aunque en la clasificación final del Europeo ha terminado en sexta posición al no poder completar la regata inicial.

En la clasificación por equipos, el conjunto formado por Azuree, Fórmula X y Yabadaba Too ha conseguido la segunda posición.

Ocho equipos del RCNP

Las 200 Millas A2 han estado marcadas por una meteorología muy inestable durante el recorrido entre Altea, Ibiza y Formentera. Las encalmadas y los cambios de viento han generado grandes diferencias entre los barcos que han logrado escapar de las zonas sin presión y aquellos que han quedado atrapados en ellas.

Noticias relacionadas

El Real Club Náutico de Palma ha estado representado por ocho equipos. En clase A ha competido el Stargazer, de Thomas Scherer, y el Fórmula X; en clase B, el Ava, de Florian Burk, y el Azuree; y en clase C han navegado el Yabadaba Too, el Blue Flag, el Mestral Fast y el Formidable, de Antoni Castell.