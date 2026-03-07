LALIGA HYPERMOTION
Nuevo episodio racista en LaLiga: "P*** chino"
El el descuento del Real Sociedad - Castellón de LaLiga Hypermotion, Kita denunció un insulto racista de Alberto Benítez
Jordi Delgado
El fútbol español suma otro lamentable episodio racista esta jornada. Concretamente, la nueva denuncia sucedió en el Real Socciedad B - Castellón de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion (4-2) después de que el defensa 'txurri-urdin' Kazunari Kita afirmara ante el árbitro que el también defensa rival Alberto Benítez le insultara de manera racista, llamándole "p*** chino".
"En el minuto 94 se activó el protocolo antirracista porque Kita (Real Sociedad B) me comenta que Alberto Benítez (Castellón) se dirigió a él como 'p*** chino'", dice el acta del árbitro del partido Alonso De Ena Wolf.
Además, el colegiado aragonés añade que "este insulto no ha sido escuchado por ningún miembro del equipo arbitral".
"Ahora iré a vestuario porque estaba sancionado y he visto el partido desde una cabina. Ahora hablaré con el jugador, preguntaré a ver que ha pasado. Al final son cosas desagradables. Espero que haya sido un malentendido de por el bien de nuestro jugador como de Kita. Ahora me enteraré de qué ha pasado", dijo tras el partido en rueda de prensa Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón.
El japonés Kita, cedido por el Kyoto Sanga esta temporada, suma más de 1.500 minutos con el filial de la Real Sociedad, siendo un fijo en la zaga de Ion Ansotegi. Además, esta campaña ha combinado la dinámica del filial con la del primer equipo y estuvo en la convocatoria de Pellegrino Matarazzo para el partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports en Anoeta ante el Atlético de Madrid.
