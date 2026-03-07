Mario Rivillos dejará el Palma Futsal y fichará por el Inter Movistar

El Palma Futsal perderá este próximo verano a una de las piezas clave de su etapa más exitosa. Mario Rivillos no continuará en el conjunto mallorquín tras no llegar a un acuerdo económico para renovar su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio, y, según adelantó el periodista Gustavo Muñana en sus redes sociales y ha podido ser confirmada por este diario, regresará al Inter Movistar, club con el que firmará por dos temporadas.

La oferta del Palma para ampliar su vínculo por dos años más era muy similar a lo que el jugador percibe actualmente, mientras que el Inter le ha presentado una propuesta sensiblemente superior, lo que ha terminado de inclinar la balanza. El ala madrileño, que también manejaba propuestas del extranjero y de otros clubes de Primera División, ha optado finalmente por regresar al club donde vivió algunos de los mejores años de su carrera.

A sus 35 años, Rivillos considera que aún se encuentra en buen estado físico, motivo por el que ha priorizado una propuesta que mejore sus condiciones económicas.

Figura clave del Palma Futsal

El internacional español, capitán de la selección, ha sido una figura clave en los éxitos recientes del Palma Futsal, con el que ha conquistado dos UEFA Futsal Champions League consecutivas, consolidándose como uno de los referentes del vestuario en la etapa más brillante del club balear.

A lo largo de su carrera, Rivillos acumula un gran palmarés, con tres Champions y tres Copas Intercontinentales, además de numerosos títulos nacionales.

Con su regreso al Inter Movistar, el jugador volverá a Torrejón de Ardoz. Rivillos ya defendió la camiseta de los madrileños antes de jugar en el Barça (fichó en 2017), Levante (2020-2022) y Palma Futsal.